Industria adjudica 54 millones a la gigafactoría de baterías de Valladolid

El ministerio de Industria y Turismo ha adjudicado a la empresa Inobat una subvención de 53,8 millones de euros junto con más un préstamo de 456.000 euros, para la implantación de una gigafactoría de baterías en Valladolid. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó ayer esta ayuda en una intervención en la clausura del acto «España, vanguardia de la industria verde», donde se ha firmado la adhesión de España a la First Mover Coalition (FMC), una alianza público-privada impulsada por el Foro Económico Mundial para descarbonizar sectores difíciles.

Sánchez señaló que esta gigafactoria va a crear 260 empleos directos y unos 500 indirectos. En una nota de prensa enviada posteriormente, el ministerio de Industria apunta que el proyecto de Inobat para desarrollar la gigafactoría de baterías prevé una inversión de 712 millones de euros y señala que la planta alcanzará una producción de 32 GWh en 2027, con pleno rendimiento previsto para 2029. Dicha ayuda se enmarca dentro de la tercera convocatoria del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), en su sección de baterías.

2.500 millones

La tercera convocatoria del PERTE VEC, señala Industria, ha permitido asignar más de 408 millones de euros a proyectos industriales de fabricación de baterías del vehículo eléctrico, incluyendo casos estratégicos como los proyectos de PowerCo en Sagunto (Valencia), Stellantis en Figueruelas (Zaragoza) o Renault en Valladolid. En total, el PERTE VEC ha adjudicado hasta ahora, en sus distintas convocatorias, cerca de 2.500 millones de euros a 300 empresas situadas en 15 comunidades autónomas y 40 provincias, según recuerda Industria.

Sánchez subrayó que la industria representa un 15 % del producto interior bruto (PIB) de España, por encima de algunas economías europeas más prosperas y ha añadido que la actividad manufacturera «sigue expandiéndose» como indican los datos del índice PMI.