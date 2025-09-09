Iberdrola deja en el aire la construcción en Galicia del mayor almacén eléctrico

La Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade dio su beneplácito el pasado marzo a la galería de investigación geológica que Iberdrola necesita para diseñar las cavernas de la futura hidroeléctrica de bombeo Conso II. «Este tipo de investigaciones, mediante galería, son imprescindibles en los proyectos que implican grandes excavaciones subterráneas», según explicó la compañía en la solicitud de la evaluación de impacto, «y se justifica en este caso particular en las elevadas incertidumbres geológicas identificadas tras el análisis riguroso y detallado de las campañas de investigación y de las modelizaciones numéricas llevadas a cabo para el cálculo y diseño de soluciones técnicas viables». Aunque se aprovecharán los dos embalses ya existentes de Cenza y Bao, la instalación requiere conectar ambos, separados por un desnivel de 690 metros, mediante un circuito subterráneo y construir la central en caverna donde se ubicarán tres turbinas.

La potencia alcanza los 1.800 megavatios (MW) y la inversión estimada asciende a 1.500 millones de euros, de los que 570 millones van a la parte de ingeniería y la maquinaria y el resto, por encima de los 630 millones, para el plan de vigilancia ambiental. Es la de mayor envergadura en el bum de propuestas para hidroeléctricas reversibles presentadas en la ventanilla del Ministerio para la Transición Ecológica hasta ahora. Además de la función convencional de generación, este tipo de plantas juegan un papel clave en la estabilidad del sistema porque absorben los excedentes de energía en momentos de baja demanda y los usan para llenar las balsas superiores, actuando en la práctica de grandes baterías de almacenamiento.

¿Cuándo arrancarán los sondeos de suelo en el concello de Vilariño de Conso? Iberdrola no lo concreta. Acaba de entregar en el departamento liderado por Sara Aagesen el segundo documento inicial para Conso II. En el anterior, que se remonta a mediados de 2019, planteaba una central mucho más pequeña, de 900 MW. Su inmediata salida a exposición pública «se trata de parte del proceso normal de tramitación de un proyecto energético, donde se comienza por una evaluación ambiental», responde la compañía a FARO.

Plan supeditado

Lo presenta como «un proyecto que estamos originando para tener cartera de proyectos de almacenamiento». «No hay ninguna decisión de inversión tomada», subraya. Y pone dos condiciones para llevarlo finalmente adelante: una «amplia» concesión hidroeléctrica y «pagos por capacidad», la retribución extra que desembolsa el sistema a aquellas instalaciones por su disponibilidad para producir electricidad o almacenarla.

Iberdrola matiza ahora el futuro de su nueva hidroeléctrica de bombeo en Galicia a pesar de que en noviembre del pasado año divulgó un vídeo corporativo dándolo por hecho. «¿Imaginas tener una despensa gigante de energía 100% limpia? Pues va a ser una realidad. Y va a estar aquí, en Galicia», señala el presentador desde «un enclave único, junto al parque natural de O Invernadeiro, que se va a convertir en una de las zonas más importantes de generación de energía limpia en España». La publicación detalla las características técnicas de Conso II, «que funcionará como la gran despensa de energía limpia de la Península Ibérica».

Tan por segura se daba la construcción que la subestación y el tendido para conectar Conso II se incorporaron a la planificación de las infraestructuras eléctricas en la ampliación aprobada por el Gobierno en abril del pasado año. Solo seis meses después, Red Eléctrica sacó a consultas previas el proyecto, que cuenta con una inversión de 6 millones de euros y un plazo de ejecución, una vez obtenidas las autorizaciones, de 18 meses.