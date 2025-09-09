Galicia acumula en cuatro años un déficit de casi 35.000 viviendas

Una de las causas que explica el sostenido incremento del precio de la vivienda tanto en Galicia como en el conjunto de España radica en la escasez de oferta. Es decir, la construcción de edificios residenciales en los últimos años no ha sido suficiente para dar respuesta a la demanda existente. Caixabank Research se ha encargado ahora de cifrar este déficit habitacional que en el caso gallego asciende hasta las 34.140 viviendas entre 2021 y 2024.

Casi la mitad de esta carencia se ubica en la provincia de A Coruña, donde se necesitan hasta 16.380 viviendas. Le sigue Pontevedra, con un déficit de 10.952 hogares, y, ya muy lejos, Lugo con 3.812 y Ourense con 2.996. Estas cifras, en todas las provincias, suponen un déficit superior al 2% del parque de viviendas principales existentes en cada una de ellas.

La plataforma de investigación de la Caixa establece en su informe sectorial inmobiliario del segundo trimestre de 2025 hasta tres cálculos complementarios para cifrar la falta de vivienda. En el primero de ellos, compara los visados de obra nueva con la creación neta de hogares; el segundo realiza el cotejo en base a las viviendas terminadas y la ya mencionada creación neta de hogares. Finalmente, el tercero ciñe todavía más el peritaje y descuenta las viviendas destinadas al uso turístico y las adquiridas por extranjeros no residentes en España.

Según la primera estimación, el déficit de vivienda acumulado en cuatro años asciende a unos 21.366 inmuebles en la comunidad, una cifra que se eleva hasta cerca de 26.219 si se consideran las viviendas terminadas —en lugar de los visados— y que alcanzaría las 34.140 ya mencionadas si además se restaran otros usos alternativos de la vivienda.

Teniendo en cuenta este último modelo, el déficit acumulado de vivienda a nivel estatal asciende hasta los 765.423 hogares. Según los cálculos de Caixabank, esta falta de viviendas tiene un impacto directo en el precio de los inmuebles. De hecho, explicaría hasta un 39% del incremento del precio observado en el conjunto de España en este periodo. O, lo que es lo mismo, sin la presión ejercida por el déficit de vivienda acumulado entre 2021 y 2024, el precio en el conjunto de España habría aumentado un 3,7% anual, en lugar del 6% que se registró finalmente.

Los datos aportados por los diferentes colegios de arquitectos apuntan a que en estos momentos el sector promotor está trabajando a marchas forzadas con el objetivo de poner coto a la falta de oferta de vivienda. Así, en los últimos 12 meses —hasta el pasado mes de mayo— se visaron en el conjunto de España hasta 132.000 viviendas nuevas, lo que supone un incremento del 13% interanual, al que hay que añadir el alza del 17% registrado a lo largo de todo el pasado año. Sin embargo, tal y como destaca Caixabank Research, esto es aún insuficiente. «La producción de vivienda nueva todavía no alcanza niveles suficientes para equilibrar el mercado y el déficit de vivienda sigue ensanchándose», reza el informe.

Este todavía deficiente alza del esfuerzo constructivo viene acompañado de unas proyecciones demográficas que apuntan a «una demanda residencial sólida en los próximos años». Dos hechos que provocan que los investigadores de Caixabank subrayen la «necesidad de dar un fuerte impulso a la construcción de viviendas», con el fin de evitar que la escasez de la oferta siga empujando los precios al alza.