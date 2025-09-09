El astillero vigués Freire Shipyard bota el arrastrero canadiense «Saputi II»

El astillero vigués Freire Shipyard realizó esta tarde la botadura del Saputi II, el arrastrero congelador encargado por la armadora canadiense Qikiqtaaluk Fisheries Corporation (QFC) en octubre de 2023.

La unidad, de 79,05 metros de eslora, fue bajada sin contratiempos de las vías del astillero en Bouzas sobre las 16.30 horas para besar por primera vez las aguas de Vigo antes de ser trasladado a las otras instalaciones de Freire, en la curva de San Gregorio, donde ya reposa tras su primera viaje ayudado por los remolcadores del puerto vigués.

El buque se convierte de esta forma en el cuarto pesquero de nueva construcción que se bota en la ría en los últimos dos años y en el siguiente que construye Freire desde que entregó el atunero Monteraiola para Calvo en 2021.

De igual forma, es el siguiente arrastrero congelador constuido por esta misma atarazana tras la dupla que formaron el Polar Natoralik y el Markus en 2019. En aquel caso tenían ambos algo más de 80 metros de eslora y su destino final fue Groenlandia.