Un abogado explica los cambios que se van a producir en la jubilación en 2026 en España: «Cambian las reglas»

Como cada año, las pensiones se revalorizarán en 2026, pero este no será el único cambio que experimentarán las jubilaciones. A través de un vídeo subido a sus redes sociales, el abogado laboralista y divulgador, Víctor Arpa, explica estas modificaciones: «Cambian las reglas».

En este último año, las pensiones contributivas han subido un 2,8%, lo que también tiene un impacto en las pensiones máximas. Por su parte, las pensiones no contributivas han experimentado una subida del 9%. Aunque se espera otro ajuste para el próximo año, este no será la única novedad.

Como explica el divulgador en su vídeo, estas medidas buscan adaptar las pensiones a la situación presente y «reforzar la hucha de las pensiones».

Nueva edad de jubilación y cálculo dual

«En 2026 cambian las reglas de la jubilación en España y es importante entenderlo», señala Arpa. Como expone en el vídeo, el primero de estos cambios es la edad de jubilación, que pasará a ser de 66 años y 10 meses.

Para poder jubilarte con 65, tendrás que tener 38 años y tres meses de cotización. Esta situación hace que gane importancia la trayectoria laboral y los años cotizados.

El otro punto clave de la reforma es el cálculo de la cuantía de la pensión contributiva. «Hasta ahora se miraban siempre los últimos 25 años cotizados. A partir de 2026, empieza un sistema dual con dos opciones y la Seguridad Social te aplicará la que más te beneficie», comenta el jurista.

Con esta nueva fórmula tendremos dos fórmulas para calcular nuestra pensión. Por un lado, la fórmula actual, tomar como referencia los últimos 25 años antes de la jubilación. Para el otro cálculo se contarán los mejores 27 años dentro de los últimos 29, por lo que «si en tu carrera laboral has tenido algunos años peores con salarios bajos o desempleo, esos años podrán quedar fuera, lo que permitirá que la pensión sea más alta».

Arpa concluye que «jubilarse será un poco más tarde, pero el cálculo será más flexible y más justo». Además, explica que se actualiza la base máxima de cotización y que se incorpora la llamada cuota de solidaridad, «una aportación extra sobre los sueldos que superan la base máxima».

Al margen de las novedades, en 2026 se mantendrá el mecanismo de equidad intergeneracional, una medida con la que se provoca una sobrecotización con el objetivo de fortalecer el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.