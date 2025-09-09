Abanca emite 500 millones en deuda con una demanda 8 veces mayor que la oferta
REDACCIÓN
Vigo
Abanca ejecutó ayer una emisión de capital regulatorio AT1 por importe de 500 millones de euros en participaciones preferentes de carácter perpetuo. La operaciónse ha dirigido exclusivamente a clientes profesionales y contrapartes elegibles y la demanda fue ocho veces mayor a la oferta.
Durante los primeros 6 años y medio, los valores devengarán una remuneración fija del 6,125% anual, liquidable trimestralmente por trimestres vencidos. Después de ese período, la remuneración se ajustará cada cinco años, de acuerdo con las condiciones habituales. Con esta operación refinanciará la emisión similar (AT1) de 375 millones emitida en enero de 2021.
