Filosa urge suavizar los objetivos de emisiones de las furgonetas en la UE

La ambiciosa y férrea hoja de ruta de la Comisión Europea para la transición al coche eléctrico se trazó de espaldas al mercado y a la industria. Es una máxima que bebe de múltiples ejemplos. Como que el vehículo eléctrico es inaccesible para buena parte de la población, o como que en absoluto existe una infraestructura de recarga que permita tantos enchufes: Galicia debería tener desplegados 15.000 puntos para el año 2030 y, a cierre del primer semestre, apenas sumaba 1.903, de acuerdo al barómetro que elabora la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). Que ni siquiera funcionan todos: más del 35% (683) estaban averiados. Y, en lo relativo a la industria, fabricantes y distribuidores han advertido por activa y por pasiva que los objetivos de Bruselas no son realistas, bajo la amenaza de asestar un tajazo a un sector asediado por la competencia asiática o la guerra arancelaria.

El patrón de Stellantis, Antonio Filosa, lo ha puesto negro sobre blanco en las últimas horas, en la antesala del Salón del Automóvil de Múnich y de la nueva reunión el viernes con el equipo de Ursula von der Leyen, a la que asistirá tanto la patronal de fabricantes Acea como de componentes Clepa. En una entrevista concedida al diario económico francés Les Échos, el CEO de la compañía ha reclamado con urgencia una flexibilización de los objetivos de emisiones, especialmente para el mercado de comerciales ligeros (furgonetas, light comercial vehicles o LCV), que son los protagonistas absolutos en producción de la factoría de Balaídos junto con el Peugeot 2008. «Las decisiones más urgentes que deben tomarse en Bruselas se refieren a la trayectoria de descarbonización de los vehículos comerciales ligeros. Nos encontramos en una situación de emergencia absoluta en este mercado», zanja el italiano. Y abunda: «Será necesario revisar la hoja de ruta y, a muy corto plazo, ampliar los objetivos de reducción de emisiones de CO2 de tres a cinco años».

La normativa CAFE (siglas en inglés para Emisiones de Combustible Medias Corporativas, Corporate Average Fuel Economy) establece objetivos de emisiones distintos para turismos y para furgonetas, aunque con la meta de cero gramos de CO2 por kilómetro para el año 2035. Como expone Filosa, la ya compleja electrificación diseñada por la Comisión Europea está dañando con más severidad las ventas de los comerciales ligeros. «Póngase en la piel de un fontanero o un jardinero al que le piden que compre un vehículo utilitario eléctrico que actualmente tiene un coste total de propiedad más alto que todos los demás motores, como el diésel. Con el coste de la electricidad en constante aumento, no les queda más remedio que conservar su vehículo». Por este motivo, interpreta, es probable que las nuevas matriculaciones de furgonetas en Europa se «desplomen» en 350.000 unidades para este 2025. «Es extremadamente drástico. Este descenso equivale a la producción de dos fábricas y pone en riesgo miles de empleos, incluyendo fabricantes de equipos y subcontratistas».

Solo en el caso de la factoría de Stellantis Vigo la producción de furgonetas equivale al 60% de todas las unidades ensambladas, con cuatro marcas de la propia Stellantis y un modelo de Toyota, tanto en sus versiones a combustión como eléctricas. Del sistema 2 de Balaídos salieron hasta junio 180.100 comerciales ligeros, de un total de 294.800 vehículos. «También es necesario introducir flexibilidad, por ejemplo, abriendo el campo a los biocombustibles, que son muy prometedores —prosigue el CEO de la multinacional respecto a este mercado—, y los fabricantes que invierten en descarbonización podrían beneficiarse de créditos de compensación de CO2».

Situación actual

Antonio Filosa confía en que el diálogo abierto con el equipo que comanda Von der Leyen fructifique en decisiones estratégicas e inmediatas. «El proceso iniciado [por la presidenta de la Comisión] es un paso muy positivo, pero ahora debemos pasar del diálogo estratégico a la acción estratégica. Y rápidamente. No debemos subestimar el rápido declive de la industria automovilística europea». Porque, como ilustra, el mercado ha pasado de matricular 18 millones de vehículos anualmente antes del covid a caer hasta los 14,9 millones de unidades previstos para este año. Un tijeretazo de tres millones de unidades que «equivalen a los mercados italiano y español juntos».

El directivo no rechaza la meta de la neutralidad de carbono para 2050, esa electrificación completa, entre otras cuestiones por las fuertes inversiones realizadas por Stellantis. El problema está en el camino mismo, en los hitos temporales. «Los objetivos de reducir las emisiones en un 55% para 2030 y prohibir la venta de vehículos de combustión interna para 2035 no son realistas tal como se han definido. Es necesario introducir flexibilidades que contribuyan tanto a la descarbonización como al mantenimiento de la actividad industrial».

Filosa recuerda, además, que los fabricantes están teniendo que adaptarse a regulaciones radicalmente distintas entre sus países objetivo, como es el caso de Estados Unidos. «La buena noticia —agrega sobre los aranceles y la normativa de la Casa Blanca— es que contamos con capacidad de producción disponible en Estados Unidos, lo que nos permite adaptarnos». En cuanto a China, imparable, remacha «su fortaleza reside en sus bajos costes, gracias a su red de proveedores».