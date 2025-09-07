El «top pesquero» gallego alcanza su mayor capacidad histórica con más de 270 buques

Hay una Playa de Barra en Angola, una Praia de Rodeira en Mauritania y Domaio está en Argentina. Del mismo modo que Praia da Marosa anda por Senegal, Ribadavia en Namibia y la Ría de Aldán se prodigaba hace cinco semanas por Manta (Ecuador). Y, aunque han cambiado de nombre, el Manolo del Terín (ahora Atusheni) se ha mudado de Vigo a Walvis Bay, Patricia Sotelo (ahora Omake) se ha asentado en Uruguay y el Santa Princesa pronto hará lo propio a Sudáfrica. Todas son embarcaciones pesqueras de capital gallego, todas forman parte de la flota de alguna de las principales compañías del sector en el país y, también sin excepción, operan con pabellón extranjero. Algunas de ellas son incorporaciones recientes para grupos como Wofco, Iberconsa o Baipesca Fish, que, como el grueso de los grandes actores de la industria de transformación pesquera, continúan ganando capacidad extractiva por todos los océanos del mundo. Menos en aguas comunitarias, eso sí, cercadas por todo tipo de restricciones. En su conjunto, el «top» de armadoras gallegas supera ya los 270 buques —mediante alianzas, joint ventures o sociedades mixtas—, un despliegue que nunca había alcanzado hasta ahora.

Las operaciones no dejan de sucederse. El conocidísimo Curbeiro, por ejemplo —el último de la armada pesquera de O Morrazo en el banco canario-sahariano—, luce ya pabellón de Angola y trabajará para la firma viguesa Grupeixe, que cuenta en sus filas con el mencionado Playa de Barra y Río Algar Primero, como ha podido confirmar FARO. El atunero Guria pasó también este verano a manos de Valiela, de la familia Molares, y Pereira reforzó posiciones con un cañero (pole-line) para la pesca de atún en Namibia, a donde ha trasladado el Argos Marine (ex Tazadit y ahora Omukumo). El hecho es que estas adquisiciones —son actuaciones de crecimiento orgánico e inorgánico (un ejemplo de estas últimas es Valiela con la compra de MFV Lootus Osauhing y Pesqueiros de Terra Nova Lda.)— están siendo protagonizadas tanto por multinacionales con facturaciones superiores a los 100 millones de euros como por operadoras más modestas en ingresos pero de gran arraigo. De modo que es este mix, el de la expansión conjunta, el que ha permitido rebasar esas 270 unidades de capacidad instalada, de acuerdo a los registros elaborados por este periódico.

Un ranking

Por unidades —no por capacidad en arqueo bruto o GT— continúa siendo Nueva Pescanova el grupo con más efectivos, según los datos corporativos de su último ejercicio fiscal. Son 51, aunque la mayoría (26) son pesqueros de pequeño porte dedicados al langostino en Mozambique y con capturas que no alcanzan las 2.800 toneladas anuales. A continuación se sitúa ya la precoz Worldwide Fishing Company (Wofco), que según su web cuenta con una flota de 50 buques, entre propios y de sus participadas. Los barcos de la firma noruega Bluewild, Ishavet y Ecofive, operan en exclusiva para la compañía que adquirió la planta de Fandicosta. Wofco adquirió y reformó a conciencia el ex Manapany, un atunero ahora bautizado como Ría de Aldán. Vendió el palangrero Matilda a una participada de Pesquerías Vaqueiro, que hoy es el Helena Ndume; es el primer buque de pabellón namibio con permisos para operar en aguas internacionales.

A continuación se sitúa una tríada de colosos —y aliados en Frialia Logística, antigua Frioya— como son Grupo Pescapuerta (27), Profand (26) — la nueva número 1 de la industria por facturación— y Pereira (24). Las joint venture malvinas de Pescapuerta y Pereira acaban de estrenar el Prion (reemplazo del Capricorn) y Argos Berbés (ha sustituido al Argos Vigo); a Profand le toca esperar todavía hasta 2027 para empezar a funcionar con su nuevo arrastrero para merluza negra, que ocupará el lugar del Echizen Maru. Sin contar con estos relevos de barcos, ya que no implican incremento de capacidad instalada, las últimas compras de estas tres compañías han sido para Mauritania, Estados Unidos y Namibia, respectivamente. Siempre abierto a nuevas oportunidades, Grupo Vieira opera con una docena de unidades en Argentina y Senegal. Las siguientes posiciones en esta lista ya están más competidas, y repartidas además por un vergel de armadoras de larguísima trayectoria como Pesquerías Nores, Pesquerías Marinenses, Valiela y Profesionales Pesqueros (familia Molares), Mascato, Gandón, Rampesca, Pesca Baqueiro, Pesquera Vaqueiro o Baipesca.

Este despliegue creciente de efectivos a nivel internacional contrasta de frente con la sangría constante de pesqueros con matrícula gallega (pabellón español). Ya solo quedan 217 buques de altura y gran altura registrados en los puertos de Vigo, Burela, Celeiro, A Guarda o Ribeira.