El «Río Miño» dice adiós por partes
DDR Vessels avanza en su desguace en espera del «Duque de Ahumada»
La veterana patrullera Río Miño está exhibiendo sus tripas en las instalaciones de DDR Vessels, el astillero asturiano especializado en desguaces al que han sido encargados los trabajos para su achatarramiento.
Entre tanto avanza esta tarea, Armón ultima en Vigo los últimos toques en el Duque de Ahumada, la mayor patrullera oceánica del servicio marítimo de la Guardia Civil en su historia. Son 82 metros de eslora por 14 de manga que han supuesto una inversión pública de 35 millones de euros.
Con una velocidad máxima de 18,5 nudos, desplaza 2.600 toneladas y tiene una autonomía en modo de patrulla para 11.000 millas náuticas.
Con ello, Armón Vigo entra en el nicho de las patrulleras de vigilancia de altura u OPV, por sus siglas en inglés (offshore patrol vessels). La entrega está prevista para el 18 de septiembre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»
- Agonía para llegar a Vialia: colas de más de media hora en todos los accesos
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar
- Una trabajadora agota un año de baja médica y vuelve a pedirla al mes: el tribunal le da la razón frente a la Seguridad Social
- Una ciudad de recuerdos
- Nolito: «Bryan Zaragoza me encanta»
- La víctima del crimen de Vilagarcía sufrió heridas de arma blanca
- Un joven mata presuntamente a su madre en Vilagarcía y se arroja por la ventana de su vivienda