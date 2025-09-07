El «Río Miño» dice adiós por partes

La veterana patrullera Río Miño está exhibiendo sus tripas en las instalaciones de DDR Vessels, el astillero asturiano especializado en desguaces al que han sido encargados los trabajos para su achatarramiento.

Entre tanto avanza esta tarea, Armón ultima en Vigo los últimos toques en el Duque de Ahumada, la mayor patrullera oceánica del servicio marítimo de la Guardia Civil en su historia. Son 82 metros de eslora por 14 de manga que han supuesto una inversión pública de 35 millones de euros.

Marta G. Brea / Cedido

Con una velocidad máxima de 18,5 nudos, desplaza 2.600 toneladas y tiene una autonomía en modo de patrulla para 11.000 millas náuticas.

Con ello, Armón Vigo entra en el nicho de las patrulleras de vigilancia de altura u OPV, por sus siglas en inglés (offshore patrol vessels). La entrega está prevista para el 18 de septiembre.