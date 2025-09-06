El precio de la vivienda en Galicia crece al mayor ritmo en 18 años

Hubo un tiempo en el que España iniciaba la construcción de 665.000 viviendas libres al año. A razón de más de 1.800 proyectos nuevos por día, 76 cada hora. Había acceso a crédito, la implicación de la banca era total, era una inversión rentabilísima y las posibilidades donde meter el dinero eran casi infinitas. ¿Un descampado en las afueras? Promoción. ¿Un terreno en segunda o quinta línea de playa? Promoción. Y así fue que en Galicia, solo entre los años 2006 y 2007, se pusieron en marcha más de 76.000 viviendas nuevas, más que la suma de todos los ejercicios siguientes (2008-2024, con 65.071 casas y pisos), según los datos oficiales del Observatorio de Vivienda del Gobierno central. Aunque en buena medida se convirtieron en activos de inversión —era posible comprar un piso, venderlo a muy corto plazo y sacarle un pellizco—, el precio que se pagaba entonces despierta añoranzas a día de hoy.

Por ejemplo: el valor medio de las transacciones registradas en Galicia en el ejercicio 2006, y solo de vivienda nueva, promediaron los 129.630 euros, cantidad que rebasó ligeramente los 136.000 euros al año siguiente. Estos importes seguirían subiendo incluso en pleno colapso del sector de la construcción —la tasa de paro estaba en el 7,5% y llegaría a superar el 24% en la comunidad en 2014, tras la doble recesión— y la indigestión de bancos y cajas, pero en ningún caso hasta las cotas actuales. Porque, también de acuerdo a los valores oficiales, las operaciones de compraventa superaron los 232.000 euros de valor medio en Galicia en el cuarto trimestre de 2024. Esto es, un 40% por encima de los precios abonados de media durante el bum constructivo en todo el país. Aunque en el primer trimestre de este 2025 el importe se relajó de forma notable, aunque por encima de los 205.000 euros, todos los indicadores exhiben una empinada cuesta arriba en el camino para acceder a una vivienda.

Evolución del precio de la vivienda libre en España / Hugo Barreiro

El peso de la inflacción

Este 40% de incremento se corresponde en buena medida con el avance acumulado de la inflación en las casi dos últimas décadas, es cierto. El problema, de enorme magnitud, es la capacidad de compra de las familias, que fue a menos. Como desgranó FARO en su edición del 21 de agosto, los salarios reales decrecieron en Galicia desde el crac inmobiliario en cerca de cinco puntos porcentuales. ¿Por qué? Si desde 2008 los sueldos medios crecieron en un 31,5% (pasaron de 18.753,4 euros a 24.665,63 euros en 2024), el índice de precios al consumo (IPC) se revalorizó en un 36,4%. Este es mordisco al poder adquisitivo de los aspirantes a comprarse un piso o una casa. Aunque los tipos están ahora significativamente más bajos —el euríbor acarició el 5,4% en el verano de 2008, con Lehman Brothers a punto de explotar en Estados Unidos, y ahora ronda el 2,2%—, comprar una vivienda nueva es más inasequible en este 2025.

El contrapunto lo ponen las transacciones de viviendas de segunda mano, que, aún habiendo alcanzado el tercer mayor valor de la serie histórica (132.364 euros), todavía está por debajo de los máximos (137.600 euros) que tocó en 2010.