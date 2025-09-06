Canadá muestra el camino a la UE: relaja los objetivos de ventas de coches eléctricos y revisará la normativa

La automoción europea volvió a alzar la voz la semana pasada para reclamar a Bruselas un cambio radical en su política para el veto a los motores a combustión y los objetivos para limitar emisiones. El plan de la Comisión Europea «es inviable», según la patronal comunitaria de fabricantes (ACEA) y la de los proveedores (Clepa). A la espera de la decisión que tomen en el seno comunitario, y con la reunión del «diálogo estratégico» para el 12 de septiembre en el horizonte, la industria ya tiene un espejo en el que mirarse: Canadá ha decidido relajar los objetivos de ventas de coches eléctricos y revisará su política para ayudar a su industria del automóvil.

Según adelantó Bloomberg, el Gobierno del primer ministro Mark Carney ha adoptado una serie de medidas para ayudar a las empresas de los sectores más afectados por la guerra comercial iniciada por el presidente estadounidense Donald Trump.

El predecesor de Carney, Justin Trudeau, había aprobado normas que exigían a los fabricantes de automóviles garantizar que al menos el 20% de las ventas fueran vehículos de cero emisiones para el año 2026. Pero el Gobierno no aplicará ese objetivo ahora: en su lugar, lo dejará en suspenso y pondrá en marcha una revisión de la denominada «norma de disponibilidad de vehículos eléctricos» para asegurarse de que no suponga una carga para los fabricantes de automóviles.

Nueva política

Al igual que en la Unión Europea, Trudeau había fijado en año 2035 como el del fin de los motores a combustión, pero Carney, que asumió el cargo en marzo, se ve forzado a tomar estas decisiones para aliviar a un sector golpeado por la guerra arancelaria. Así, retiró muchos aranceles de represalia sobre los productos estadounidenses, eliminó un impuesto sobre el carbono por el uso de combustibles fósiles por parte de los consumidores y abandonó un nuevo impuesto sobre los servicios digitales.

Como a este lado del Atlántico, la Asociación Canadiense de Fabricantes de Vehículos (CVMA, en inglés), que representa a Stellantis, Ford y General Motors, también presionó durante meses con la misma retórica: la necesidad de cambiar la normativa sobre vehículos eléctricos, dado que los objetivos eran poco realistas y aumentarían los costes, poniendo en peligro puestos de trabajo.