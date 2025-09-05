Faurecia pagará más de 6 millones a la plantilla de Madera Fiber por el cierre

La trama urdida en la antigua planta de Faurecia en O Porriño, que se saldó con la descapitalización de la compañía y sus más de 100 profesionales en la calle, concluye casi cuatro años después de su inicio con final feliz. El grupo galo, cercado por una condena por cesión ilegal de trabajadores y la petición de la administración concursal de ser declarado culpable de la quiebra de la fábrica, ha pactado el fin de su relación laboral con sus antiguos empleados, a los que pagará más de seis millones de euros en concepto de indemnizaciones y salarios atrasados. A ello se suma la cuantía reservada de la masa del concurso para resarcir los despidos objetivos realizados tras el roto de la factoría, una de las principales auxiliares de la automoción gallega, por lo que el montante que recibirá la plantilla supera los 10 millones.

Así consta en el escrito que acaba de remitir la administración concursal, el bufete Lener, al Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra, en el que da fe de los dos acuerdos alcanzados casi simultáneamente —uno con un tercio de la plantilla, el primero en demandar y representado por Vento Abogados, y el resto del personal, amparado por los sindicatos—. Ambos pactos quedan ahora a la espera de su correspondiente homologación judicial, que según fuentes inmersas en el proceso es previsible que llegue pronto dado el tiempo que el mismo lleva abierto.

Y es que, con los acuerdos transaccionales alcanzados, los trabajadores de la antigua planta de Faurecia ponen fin a las secuelas de un entramado parasitario que arrancó el 1 de enero de 2022, cuando el grupo galo ejecutó la venta de su planta por un euro al fondo buitre alemán Callista para no tener que hacer frente a la millonaria indemnización por despido que debía haber afrontado en caso de cerrar. La unidad productiva llevaba siendo deficitaria desde 2016 y arrastraba pérdidas por más de 13 millones de euros. Con su traspaso se subrogaron todos los contratos y la actividad comenzó bajo un nuevo nombre, Madera Fiber, que solo un año después entraría en concurso de acreedores.

Descapitalización

Durante ese breve plazo, los nuevos administradores descapitalizaron la empresa. Malvendieron los activos de mayor valor en sus manos, la fábrica y su terreno, mientras seguían suministrando el grueso de su producción a la antigua propiedad, la multinacional francesa, por debajo de sus propios costes. La firma entró así en un círculo vicioso que solo la condujo a ensanchar su agujero —evidentemente funcionando así era de todo menos rentable— y cuando ya no quedaba nada por vender se transfirió a una tercera sociedad, RW Future Tech. Afincada en una barriada rumana y sin capital ni patrimonio con el que responder, fue ésta la que comunicó la situación de insolvencia de la factoría porriñesa a cambio de una comisión.

Así se entiende mejor lo que ocurrió entonces y el hito que supone hoy que los exempleados de Faurecia hayan logrado pactar el fin de su relación laboral, después de haber conseguido que la Justicia así la reconociera. Según recoge el documento de la administración concursal, el grupo galo admite que cedió ilegalmente a sus trabajadores, tanto a los 32 que obtuvieron una sentencia favorable en el Juzgado de lo Social número 7 de Vigo —pendiente del resultado de los recursos presentados a posteriori— como a los demás —que tras la victoria de los primeros presentaron una demanda pendiente de resolución—. De igual modo reconoce su condición de cómplice en la quiebra de la planta —a cambio Lener desiste de pedir su cabeza como culpable— y queda abierta la posibilidad de reclamar las cantidades económicas correspondientes al resto de responsables solidarios —Callista y su red, incluidos su CEO, Olaf Stefan Meier, su CCO, Marc Zube, y su managing director, Klaus Raiser; así como RW Future Tech, RW Invest y su administrador, el alemán Rüdiger Wisser—.

Respecto a la indemnización acordada, cerca de tres millones irán a parar al primer tercio de trabajadores en acudir a la vía judicial, defendidos por Vento Abogados. En su caso, la mayor parte cargos de responsabilidad de la factoría, la multinacional francesa asume “compromisos de mejora” de la indemnización por despido —un complemento que ronda los 2,5 millones— y una indemnización por daños morales —por 640.000 euros—, a lo que se suma a mayores el abono de una serie de salarios pendientes —otro millón—. Para el resto, Faurecia asumirá otros dos millones en concepto de indemnización. Por lo tanto, la cuantía indemnizatoria asciende a más de cinco millones, aunque el total a pagar por la compañía supera los seis si se tiene en cuenta el pago de los salarios comprometidos.

A esto hay que añadir las cantidades a las que hará frente la masa del concurso por los despidos objetivos realizados por Madera Fiber una vez se declaró su situación de insolvencia. Son 1,7 millones para el primer grupo de trabajadores y cerca de dos para el segundo. La deuda salarial de estos últimos, unos 300.000 euros, será asumida entre Faurecia y el concurso.

En su conjunto, los más de 100 profesionales recibirán más de 10 millones de euros. A falta del OK judicial, se cierra el último capítulo de una trama que ha supuesto un calvario laboral para todos ellos, así como la desaparición de uno de los grandes proveedores de la automoción de Galicia