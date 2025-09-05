Eurobattery busca más de 7 millones en el mercado para la mina ourensana de wolframio

La compañía Eurobattery Minerals ha divulgado este miércoles más detalles de la emisión de derechos con la que prevé captar 78,5 millones de coronas suecas (7,11 millones de euros, al tipo actual de cambio) del mercado. Se trata del grupo que ha adquirido Tungsten San Juan, la sociedad propietaria de una mina de wolframio (o tungsteno) en el concello ourensano de A Gudiña. Buena parte de este nuevo capital se destinará, de hecho, a este proyecto gallego; Eurobattery ya ha mandado a analizar los primeros muestreos de la zona.

Una cuarta parte del total servirá para financiar la «inversión inicial» necesaria para reactivar Tungsten San Juan, que hasta el pasado diciembre tenía a José Manuel Corbal Debén como administrador único. Las siguientes prioridades fijadas son el arranque de las campañas de perforación (15% de la nueva financiación) y el aumento (otro 15%) de la capacidad de extracción —pasará de 5 a 20 toneladas por hora—, mientras que los fondos restantes se reservarán para actuaciones en Finlandia. Eurobattery confía en iniciar la producción a escala industrial de esta mina de wolframio para el cuarto trimestre de 2026.

El grupo prevé que este proyecto empiece a generar flujo de caja positivo ya el año próximo y asegura haber firmado una carta de intenciones con Wolfram Bergbau und Hütten AG, filial de Grupo Sandvik, para la venta a largo plazo de la producción. De acuerdo a los datos remitidos a los inversores, las primeras muestras en la zona elevan hasta las 60.000 las toneladas que pudieran ser extraídas con fines comerciales dada la elevada concentración del cotizado mineral.

El grupo sueco tiene otra actuación en marcha en Castriz (Santa Comba), con elevadas cantidades de níquel. «Podrá producir minerales para unos cuantos millones de baterías de coches con capacidad de 60 kilovatios hora (kWh)», dijo su CEO en 2022. Esta mina todavía no ha iniciado su fase de producción industrial.