El coche chino logra récord de ventas en Galicia y ya se matriculan diez por cada Tesla

El coche chino no está aterrizando en Europa, España o Galicia, ya está aquí y es uno más. Lo dicen las cada vez más insistentes noticias de nuevos productos y mayor huella fabril en el continente, pero sobre todo lo recogen las cifras de matriculaciones. Hasta agosto, las marcas de China han superado por primera vez las 2.000 matriculaciones en la comunidad gallega, lo que supone el doble que en los ocho primeros meses del año anterior y, lo que es todavía más significativo, más que en el cómputo total de 2024. Enseñas como MG, BYD u Omoda dejan atrás a rivales directos como Tesla: por cada coche de Musk se venden diez chinos.

Desde la pandemia de COVID y desde que la Comisión Europea impuso la transición al coche eléctrico con el fin de los motores a combustión en 2035, los gigantes chinos del sector vieron una oportunidad de asaltar el mercado europeo. Empezaron de forma tímida, haciendo gala de unos precios más bajos y de su expertise en electrificación, para acelerar y llegar a las 900 matriculaciones en Galicia a cierre de 2023, arañando así un 4% de mercado.

Aquella pequeña revolución fue solo el comienzo. De las seis marcas que se comercializaban en aquel momento se llegó a la quincena este año, con grandes «recién llegados» como Omoda y Jaecoo, ambas del grupo Chery, o Leapmotor, que cuenta con el respaldo de Stellantis desde que el grupo entonces dirigido por Carlos Tavares adquiriese el 20% de la compañía asiática. Marcas que se sumaron a MG, el principal exponente en España de esta incursión China, o BYD, que desembarcó en Vigo a finales del pasado año como el gran rival de Tesla.

Con estos mimbres, y según los datos recopilados por el Instituto Estudios de Automoción (Ideauto) para las patronales del sector en España, (Anfac, Ganvam y Faconauto), la cuota de mercado del coche chino creció hasta rozar el 11% (está exactamente en el 10,7%) en Galicia, al comprender 2.013 matriculaciones entre las 18.819 unidades comercializadas hasta agosto. Son casi cinco puntos porcentuales más que los registrados al completarse 2024, cuando fueron 1.781 coches.

Y respecto a su rival Tesla, compañía más representativa hasta hace no mucho del nuevo Estados Unidos que comanda Donald Trump, los datos reflejan que por cada eléctrico de la marca del controvertido Elon Musk (comercializaron 226 hasta agosto) se venden diez unidades chinas.

Marcas

En la guerra particular que viven las firmas de país que dirige Xi Jinping, la líder es, indiscutiblemente, MG. La marca que otrora fue británica y que en la actualidad pertenece al grupo SAIC tiene uno de sus modelos (el MG ZS) como el segundo más vendido del país y en Galicia aglutina la mitad de las matriculaciones (1.032) de coches chinos en lo que va de año. La siguiente en la lista es BYD, que despegó este año con 439 unidades, un alza que en el caso de Pontevedra es del 3.380%. Y completa el podio Omoda, con 267 coches vendidos, mientras que su «hermano» Jaecoo se quedó con 153, disparándose un 4.500% en suelo pontevedrés. Leapmotor, por su parte, sigue creciendo poco a poco, con 40 unidades.

A estas cinco marcas, las principales, se unen otras como BAIC, DFSK, Livan, Xpeng, Evo (marca italiana de producción china), SWN, Dongfeng, Bestune, Seres y Polestar (aunque de diseño sueco, de momento se fabrica íntegramente en las fábricas chinas de su dueña Geely).

Con estos datos, no es de extrañar que aparezca alguno de estos modelos en los Top 10 de la comunidad. De hecho, el éxito nacional del MG ZS se replica en Galicia, ocupando el segundo puesto en las provincias de Pontevedra y Ourense y el tercero en las de Lugo y A Coruña.