FERROVIARIO
Paros y retrasos en los trenes con origen y destino Madrid por una caída en las comunicaciones
Desde Adif informan que se está recuperando gradualmente la circulación
Los trenes de alta velocidad con salida y llegada a Madrid están registrando retrasos y paros por una caída de los servidores informáticos de Adif, según ha confirmado la entidad pública, quien también informa que se está recuperando gradualmente la circulación.
Diversos usuarios estaban denunciando a través de redes sociales estos retrasos en las salidas y llegadas en los trenes de alta velocidad a nivel nacional, con paros a mitad de recorrido incluidos.
En la estación madrileña de Chamartín, los viajeros esperan tanto dentro de los trenes como en la propia estación, a la espera de la salida de su tren.
Algunos servicios como Ouigo están informando a sus pasajeros, que las detenciones de los trenes se deben por una incidencia en la infraestructura.
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- Cuando la muerte no separa: un matrimonio de Mos fallece el mismo día tras medio siglo juntos
- La mejor terraza para cenar en Galicia: vistas al mar, precio asequible y a menos de una hora de Vigo
- Al menos seis detenidos en una nueva operación contra el narcotráfico desplegada en Arousa
- Buenas noticias si estás en paro: la Seguridad Social concede el IMV sin necesidad de solicitarlo
- Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa
- Las capturas de pulpo y su facturación se duplican en Galicia
- Ryanair le corta las alas a Galicia en su guerra con Aena: cierra su base de Santiago y abandona Vigo