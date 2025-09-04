Las compras de vivienda para invertir son ya una de cada tres en Galicia

A la espera de las decisiones que tome el Banco Central Europeo (BCE) sobre la política monetaria en las dos reuniones agendadas en septiembre y diciembre y el posible freno del abaratamiento de las hipotecas si finalmente mantiene el tipo de referencia en el 2,15%, la mayoría de expertos pronostican otro buen año para el mercado inmobiliario. «En 2025, prevemos que la demanda seguirá siendo muy fuerte y, aunque la oferta continuará creciendo gradualmente, el déficit de vivienda acumulado en los últimos años sostendrá un crecimiento significativo de los precios, en cotas similares a las actuales», señala el último informe de los analistas de Caixabank Research. «El escenario económico seguirá siendo favorable para la demanda —indica BBVA Research—, y buena parte de ella seguirá engrosando el volumen de demanda insatisfecha acumulado en los últimos años». Funcas da por hecho que el apetito por comprar seguirá «en niveles históricamente elevados» y advierte: «La escasez de vivienda plantea la cuestión de la sostenibilidad del crecimiento de la economía, por cuanto puede convertirse en un cuello de botella para la movilidad laboral y para que siga aumentando la población vía inmigración».

La evolución en lo que va de 2025 incentiva ese optimismo. Los visados de dirección de obra concedidos hasta mayo contemplan la construcción en Galicia de 3.358 viviendas, lo que supone un alza superior al 40%. Se firmaron 9.500 hipotecas en la primera mitad del ejercicio, un 38% más. Y la compraventa de viviendas creció el 23% en ese mismo periodo, con 13.100 operaciones.

Momento alcista

Pero, en un momento de recalentón de los precios –el metro cuadrado cotiza ahora mismo en la comunidad por encima de los 1.400 euros, en niveles que no se veían desde 2010—, ¿quién está adquiriendo pisos en Galicia? Los clientes de primera vivienda pierden fuelle. En el primer trimestre de 2020, justo antes del estallido de la pandemia, representaban el 80% de la demanda, según la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin). Su cuota ahora se mueve alrededor del 60%, cediendo terreno a aquellos que lo hacen como una inversión, que superan el 30% de las transacciones. «Un porcentaje muy alto», confirma Emma Martínez, su presidenta, que saca una lanza a favor de un grupo de compradores «a menudo denostados o criminalizados». «Son pequeños empresarios, autónomos a menudo, o pequeños inversores, muy lejos de la idea de los grandes tenedores y los fondos buitre», recalca.

La adquisición para la entrada luego en el mercado del alquiler busca un extra de negocio o el complemento a la pensión en el futuro. «Compradores que ya tienen su vivienda habitual pagada y pueden ahora llevar a cabo esta inversión», explica Emma Martínez, que descarta cualquier movimiento especulativo entre ellos. «Salvo zonas muy específicas —dice—, el rendimiento del alquiler en Galicia no va más allá del 5%».

Una de las principales características de este perfil creciente de compradores es el pago a tocateja «o con una hipoteca mínima» para evitar que los intereses del préstamo acaben devorando la rentabilidad del arrendamiento. Eso explica la enorme diferencia que existe en Galicia entre las compraventas y las hipotecas. En junio, según los últimos datos publicados por el Consejo General del Notariado, únicamente el 49% de las operaciones recurrieron en la comunidad a financiación externa.

Agalin coloca la compra por inversión como un vehículo «fundamental» para avivar el menguante stock de vivienda en Galicia, especialmente en el segmento del alquiler. «Además, es este tipo de clientes el que a menudo se hace con viviendas que son inhabitables, que necesitan una reforma antes de poder arrendarse», añade la presidenta.

El cada vez mayor peso de este tipo de comprador frente a los que pueden lanzarse a su primera vivienda en propiedad está elevando la edad media de los adquirientes. Los de 35 a 44 años siguen liderando la demanda en toda España, pero los de 45 a 54 años se sitúan ya muy cerca después de un incremento sin descanso desde 2019, según los notarios. Los de 25 a 34 años, que en 2018 ocupaban el segundo escalón, aparecen ahora en tercer lugar y a mucha distancia de los otros dos grupos.