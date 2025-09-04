Hotusa adquiere el antiguo poblado Fenosa en Chantada para alojar a su plantilla

El Grupo Hotusa ha cerrado la compra del antiguo poblado del embalse de Belesar, conocido como poblado Fenosa, con objeto de construir viviendas para su plantilla y «facilitar el crecimiento de su proyecto de Chantada, donde ya trabajan más de 270 personas, y seguir apostando por ese sólido proyecto». Esta operación, según remarca el anuncio de la compañía, refleja «el firme compromiso de Grupo Hotusa con Chantada».

La rehabilitación de estas viviendas permitirá no solo dar respuesta a las necesidades de alojamiento de los profesionales que integran la oficina de la localidad, sino también «contribuir a dinamizar la zona, reforzando el vínculo de la empresa con el territorio y garantizando la sostenibilidad de su expansión en Galicia».

La firma presidida por Amancio López gestiona en la comunidad un total de 25 hoteles, tras la reciente incorporación del Eurostars Villa de Allariz Hotel & Balneario 4* y posee 5 oficinas corporativas en Chantada, Lugo, Monforte, A Coruña y Vigo.

En noviembre de 2012 inició en el municipio lucense «uno de sus proyectos más ambiciosos apostando por esta localidad y por el potencial de sus jóvenes para ubicar una nueva sede del grupo» y reivindica su papel pionero «en la incorporación de dinámicas de trabajo a distancia y la descentralización de los centros de trabajo de las grandes urbes».