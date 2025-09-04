El hotel de Amancio Ortega en París abrirá en el tercer trimestre del próximo año

El Banke Opera Paris, A Radisson Collection Hotel, recientemente adquirido por el fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, a través su brazo inversor Pontegadea por 97 millones de euros a Derby Hoteles, abrirá sus puertas en el tercer trimestre de 2026. El establecimiento, que data de 1907 y funcionó como banco hasta su conversión inicial en hotel en 2009, se someterá a una renovación integral, según un comunicado de Radisson Hotel Group para explicar su planes de crecimiento en Francia y la capital parisina.

Con 90 habitaciones y situado en la rue de La Fayette, a pocos pasos de las Galeries Lafayette y la Ópera Garnier, esta fue séptima compra de Pontegadea en Francia.