El hotel de Amancio Ortega en París abrirá en el tercer trimestre del próximo año
agencias
Madrid
El Banke Opera Paris, A Radisson Collection Hotel, recientemente adquirido por el fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, a través su brazo inversor Pontegadea por 97 millones de euros a Derby Hoteles, abrirá sus puertas en el tercer trimestre de 2026. El establecimiento, que data de 1907 y funcionó como banco hasta su conversión inicial en hotel en 2009, se someterá a una renovación integral, según un comunicado de Radisson Hotel Group para explicar su planes de crecimiento en Francia y la capital parisina.
Con 90 habitaciones y situado en la rue de La Fayette, a pocos pasos de las Galeries Lafayette y la Ópera Garnier, esta fue séptima compra de Pontegadea en Francia.
