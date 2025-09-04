Galicia, la comunidad en la que más cae el mercado de vehículos usados en agosto
Se vendieron 8.300 unidades, casi un 12% menos, pero el ratio aún es de cuatro usados por cada vehículo nuevo
La renovación del parque móvil gallego sigue estancada. Como recogió este medio el pasado mes, se venden cuatro usados por cada vehículo nuevo, y aunque pudiera parecer que lo que manda son los coches de ocasión, lo cierto es que ese ratio es el mismo que hace un año y los datos en lo que va de curso no mejoran. Hasta agosto se comercializaron en la comunidad 8.300 unidades, un 11,9% menos, la región en la que más cayó este tipo de mercado.
Según los datos de las patronales del sector Ganvam (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios), las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión a nivel nacional acusaron el periodo vacacional y registraron un leve descenso en el mes de agosto (-0,7%), con un total de 144.228 unidades. En lo que va de año, las operaciones acumulan una subida del 4,7%, hasta las 1.411.616 unidades.
En cambio, en Galicia la bajada de agosto fue más acusada, de ese casi 12%, situándose en la última posición y, junto con Baleares (-11,6%), las únicas dos comunidades que superan el -10%. En lo que de año se cerraron 76.213 operaciones por vehículo de ocasión, con esa caída del 3,5%, siendo la región gallega una de las cinco con registros negativos.
Antigüedad y motorización
En un análisis por antigüedad, los datos a nivel nacional ponen de manifiesto cómo los turismos de menos de un año de antigüedad sostuvieron el mercado en agosto, con una subida del 17,6% y un total de 7.936 unidades.
Le siguieron los modelos de entre ocho y diez años, con un incremento del 9,8%, hasta alcanzar las 16.226 unidades vendidas, y los de uno a tres años, que registraron un aumento del 4,4% de las ventas, situándose en 10.656 unidades.
Respecto a las fuentes de energía, las operaciones con vehículos usados diésel (que representaron el 51% de las operaciones) registraron un leve descenso del 0,6% hasta agosto, con 718.576 unidades. Los de gasolina, por su parte, aumentaron un 4% sus operaciones en lo que llevamos de ejercicio, con un total de 513.755 unidades vendidas, lo que supone un 36,4% del total del mercado.
Con respecto a las propulsiones alternativas, los eléctricos puros de segunda mano continúan su tendencia alcista, subiendo un 46,8% hasta agosto, con un total de 17.458 unidades vendidas, lo que supone el 1,2% del mercado total. En su caso, las ventas de híbridos enchufables de ocasión (gasolina) aumentaron un 38,3%, hasta contabilizar un total de 25.980 unidades, lo que representa el 1,8% del mercado total.
