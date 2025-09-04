Freire ultima la botadura del arrastrero para Canadá, el cuarto pesquero del naval vigués en dos años

El naval gallego, y principalmente el de la ría de Vigo, se desarrolló al calor del tradicional sector pesquera de la comunidad. Con el tiempo se fue abriendo a nuevos nichos, más especializados y de alto valor añadido, hasta convertirse, por ejemplo, en el máximo referente mundial de oceanográficos. Con las dificultades que atraviesa la pesca en las últimas décadas, los encargos fueron decayendo y solo nutrió a las atarazanas con las oleadas de renovaciones de aquellos que se atreven a seguir en el sector. Aun así, no son pocos los que confían en el saber hacer del naval vigués. La próxima semana habrá una nueva muestra de ello, con la botadura de un arrastrero congelador de casi 80 metros de eslora con destino a Canadá. Un hito que cumplirá Freire Shipyard para el cuarto pesquero que se bota en la ría en dos años.

En las instalaciones en Bouzas de Construcciones Navales Paulino Freire asoma ya la figura del imponente buque con el casco pintado de azul oscuro y el nombre de su futura armadora en el costado. Se trata de la canadiense Qikiqtaaluk Fisheries Corporation (QFC), que confió en el saber hacer de la factoría que dirigen los hermanos Marcos y Guillermo Freire para construir un «arrastrero congelador ártico de última generación».

La popa del pesquero, ayer en Bouzas / Marta G. Brea

La unidad cuenta con diseño de la noruega Skipsteknisk (apoyado por la canadiense Allswater como inspectora y consultora del armador) y fue oficializada en octubre de 2023. Se trata, en concreto, de un pesquero de 79,05 metros de eslora por 17 de manga. Tiene una capacidad de frío de 2.620 metros cúbicos, podrá acomodar a 34 tripulantes, dispondrá de hospital y alcanzará una velocidad en condiciones de lastre de aproximadamente 15 nudos. Tendrá por nombre Saputi II y está pensado para procesar 750 toneladas de camarones y 1.100 toneladas de fletán, para lo que tendrá una planta de procesamiento de la marca Carsoe para dos especies.

Con su botadura la próxima semana, se habrá cumplido aproximadamente un año desde que se colocó la quilla en las instalaciones de Freire en Bouzas (tiene otras en la curva de San Gregorio) y se convertirá en el cuarto pesquero de nueva construcción que toca el agua de la ría por primera vez en los últimos dos años tras los tres fabricados por Grupo Armón.

Unidades previas

De esta forma, el Saputi II se unirá al arrastrero congelador Hadassa Bay, encargado por la viguesa Copemar para el caladero de Malvinas y que fue entregado en octubre de 2024; el Erin Bruce, de la norteamericana Cooke Seafood, aunque para su filial argentina Wanchese, que lo recibió en agosto de 2023, y el Don Juan Álvarez, tangonero de la viguesa Wofco y su socia argentina Conarpesa.

El «Saputi II», de Freire Shipyard, una vez completado / Skipsteknisk

Estos tres barcos, ya entregados, y el que botará en breve Freire tendrán un quinto compañero En este caso, también de Armón. Se trata del arrastrero de 67 metros que contrató la armadora islandesa Hraðfrystihúsið Gunnvör. El buque, cuya quilla se colocó en enero de este año, reemplazará a una unidad de la empresa de 1987, el Július Geirmundsson. En este caso, de su diseño se encargó la también islandesa Skipasyn.

Freire, por su parte, continua con otro tipo de barcos en su variada cartera de pedidos. Así, por ejemplo, está completando el megayate de 107 metros, un proyecto bautizado como Incognita; inició hace escasas semanas un velero de bajas emisiones para Greenpeace, de 75 metros, y una Embarcación de Apoyo a Buceadores (EAB) para la Armada española. Una lista a la que se suman tres barcos oceanográficos:el Anita Conti para el intituto francés Ifremer, el Thuwal II para la universidad Kaust de Arabia Saudí y el Dana V encargado por la DTU de Dinarmarca.