La eólica se atasca en casi toda Europa

La instalación de potencia eólica en la UE se está estancando, avisó ayer la patronal WindEurope al calor de los datos del primer semestre de 2025, que arrojan en general cifras menos optimistas de lo esperado, con excepción de Alemania, que continúa desplegando parques y turbinas a buen ritmo, seguida de España y Reino Unido. «Europa construyó 6,8 gigavatios (GW) de nueva potencia eólica en la primera mitad de 2025. Es menos de lo esperado y claramente insuficiente para cumplir los objetivos de seguridad energética y clima de la UE para 2030. Excepto Alemania, la mayoría de países europeos no están haciendo lo suficiente para desplegar más energía eólica», resumió la patronal sectorial comunitaria en un comunicado.

Alemania instaló 2,2 GW, seguida de España (889 megavatios) y el Reino Unido (769 megavatios). Suman el 57% del total.