Ecoener enciende el mayor parque solar de Guatemala

La embajadora de España, María Clara Girbau Ronda, pone a Ecoener como claro de ejemplo de empresa que supo aprovechar las oportunidades de negocio en Guatemala en una entrevista reciente en Prensa Libre, portal de noticias de referencia allí. Es el mayor inversor español. La compañía gallega forma parte ya de la historia del país y de su travesía hacia una economía sostenible. El sistema energético guatemalteco bebe, sobre todo, de hidroeléctricas y centrales de carbón y necesita nuevas fuentes limpias para asegurar su abastecimiento futuro en condiciones de seguridad porque la demanda no para de crecer, especialmente en los meses de calor. La solar era hasta ahora residual, con poco más del 2% del mix. De ahí que se presente el parque fotovoltaico El Carrizo impulsado por Ecoener como una palanca para afrontar la sombra del déficit energético.

Con una potencia de 74,7 megavatios pico (MWp), es la mayor instalación fotovoltaica que opera en el país, convirtiendo a Ecoener en líder del sector. Acaba de entrar en fase de operación comercial. Está situada en el municipio de San José, en el departamento de Escuintla, en la costa sur. La planta supera los 137.000 módulos y ocupa una superficie de 112 hectáreas, el equivalente a 160 campos de fútbol.

La producción anual estimada asciende a 157 gigavatios hora (GWh), suficiente para cubrir las necesidades de demanda de 39.250 hogares. Evitará cada año la emisión de 58.090 toneladas de dióxido de carbono y el consumo de 13.500 toneladas de combustibles fósiles.

Ecoener comercializará la electricidad generada a través de un contrato de compraventa a largo plazo (PPA) con diez años de vigencia. El proyecto contó con la financiación de Grupo Financiero BAC. «Estamos consolidando el crecimiento y la presencia internacional de Ecoener con la puesta en marcha de El Carrizo», valoró Luis de Valdivia, presidente de Ecoener. El grupo ya estaba presente en Guatemala con la gestión de la central hidroeléctrica Las Fuentes, de 14,2 MW, desde 2016; y con la planta fotovoltaica Yolanda, de 73,7 MWp. Solo en solar, la inversión acumulada alcanza los 116 millones de euros en año y medio.

Esta nueva planta, según Ecoener, «ha generado un impacto social significativo en las comunidades cercanas». Durante la construcción se crearon más de 280 empleos, de los cuales el 46% correspondieron a trabajadores locales y cerca de un tercio fueron mujeres, «promoviendo así la inclusión y el desarrollo económico local».

Ecoener salta el umbral de los 500 MW en operación. En construcción tiene otros 313 MW y 1.353 MW más en desarrollo.