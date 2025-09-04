Díaz llevará la rebaja de jornada al Congreso de nuevo si no prospera

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que volverá a llevar al Congreso la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales si el proyecto de ley se tumba la próxima semana en el debate de las enmiendas de totalidad presentadas por PP, Vox y Junts.

En declaraciones a la prensa tras reunirse con organizaciones ecologistas junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, Díaz ha restado importancia a que se haya forzado la celebración del debate de totalidad sobre las 37,5 horas semanales la próxima semana, porque lo importante es que «el debate ha llegado».

«Nosotros hemos dicho que el debate de la jornada laboral iba a ir ahora, porque queremos que entre en vigor antes de que acabe este año. (...) El debate es la semana que viene, da igual que sea una semana antes o una semana después», ha dicho la ministra, que ha añadido que unos días más o unos días menos «no van a cambiar el voto de nadie».

Aunque las enmiendas de totalidad presentadas son textos distintos, sólo habrá una única votación en el Congreso, ya que PP, Vox y Junts coinciden en pedir la devolución del texto al Gobierno. Y las tres formaciones suman una mayoría absoluta de 177 diputados y pueden dar al traste con este proyecto estrella de la vicepresidenta Díaz. Se trata de una votación crucial pues, de no superarse, la ley se retiraría del Congreso y el Gobierno tendría que comenzar con su elaboración de nuevo.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó por su parte que es «prematura» la fecha del debate, al tiempo que pidió que las «cuitas» de Junts con el Ejecutivo central no las dilucide dándole «una patada al Gobierno en el culo de los trabajadores de Cataluña».