Avanzan una leve alza de Inditex en el segundo trimestre

El próximo miércoles 10 de septiembre, Inditex hará públicos los resultados de su primer semestre fiscal, un examen que llega tras un inicio de año marcado por la desaceleración del consumo y el castigo bursátil. La compañía, que cerró el primer trimestre con una facturación de 8.274 millones y un beneficio de 1.305, por debajo de las previsiones, afronta ahora las expectativas de los analistas que anticipan una leve recuperación en el segundo trimestre.

El consenso de mercado estima unas ventas de 10.253 millones de euros entre mayo y julio, un 3% más que un año antes, y un beneficio de 1.534, con un alza del 4%. Renta 4 es algo más optimista: proyecta 10.336 en ingresos y 1.545 de ganancia neta. Su analista Iván San Félix señala que, tras la debilidad inicial de primavera, las ventas ex divisa habrían repuntado un 7,3%, aunque advierte del efecto adverso de la apreciación del euro, que restaría tres puntos a las cuentas.

Marketscreener, por su parte, ofrece una visión más prudente y sitúa el beneficio en torno a los 1.280 millones, lo que implicaría una ligera moderación frente al primer trimestre. Barclays también mantiene cautela: prevé un retroceso del 3,4% en ingresos por divisas y rebaja su precio objetivo hasta los 43,5 euros por acción, pese a reconocer cierta mejora en mercados como Estados Unidos o Alemania.