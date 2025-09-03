El fin de la temporada alta estival destruye casi 2.300 empleos en Galicia, sobre todo en educación

Queda todavía verano por delante, oficialmente hasta el próximo día 22, pero el brusco giro en las temperaturas en muchas partes del país, los preparativos de la vuelta al cole y la rutina de regreso en las empresas escenifican el fin de la temporada alta estival. Y el mercado laboral lo nota. En agosto cumplió el guión de siempre. Una notable caída de la ocupación, la más elevada desde 2019, con 199.300 empleos menos; y un repunte, aunque ligero, de 21.905 parados. Aún así, las afiliaciones siguen por encima de 21,6 millones, «una cifra muy positiva, que incluye un crecimiento destacado en los sectores de alto valor añadido», valoró Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, «con datos destacados en cantidad y calidad de empleo». La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social destacó que el ascenso del desempleo es «un 34% inferior a la subida media en los últimos 24 años». «Seguimos por debajo de los 2.500.000 de personas en paro y es la cifra más baja para un mes de agosto desde el año 2007», aplaudió Yolanda Díaz.

Galicia no fue una excepción en la tendencia general. De media en agosto se contabilizaron 1,11 millones de altas laborales tras la pérdida de 2.279. La evolución a último día del mes, en cambio, deja un incremento de la ocupación. El 31 de agosto estaban cotizando 1.110.065 personas. Son 602 más que a 31 de julio y el máximo histórico al cierre de un mes.

El mayor recorte del empleo en Galicia a lo largo de agosto se dio en la educación. El sector prescindió de 1.918 efectivos con el fin de los cursos de verano, campamentos y otras actividades extra, especialmente para los más pequeños. En actividades profesionales, científicas y técnicas se prescindió de 993 trabajadores; de 919 en actividades administrativas y servicios auxiliares; casi 560 en industria; 140 en actividades artísticas y recreativas; y 126 en transporte y almacenamiento.

El buen momento para la hostelería ayudó a compensar. Bares, restaurantes y servicios de alojamiento aumentaron sus afiliaciones en 1.343. Sanidad y servicios sociales sumaron cerca de 700; unas 390 la administración pública; y 309 el comercio.

Se formalizaron 59.106 contratos, un 4% menos que en agosto de 2024. Los trabajos de restauración, servicios personales, protección y vendedores aglutinaron 20.400. Los indefinidos aguantaron: 15.376, uno de cada cuatro.

Galicia cerró el mes con 109.691 personas inscritas en las oficinas públicas a la espera de una oportunidad laboral. El volumen de parado medró en 1.833, el 1,7%. En el caso de los menores de 30 años rozó el 5% de alza. Prácticamente ocho de cada diez nuevos desempleados pertenecían al sector servicios (1.441). En la comarca de Vigo hay 339 desempleados más que en julio, un total de 20.596.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, subrayó «el buen comportamiento» del mercado laboral autonómico, «transversal» en las cuatro provincias. El secretario confederal de Emprego de la CIG, Francisco González Sío, denunció «el abuso» de la contratación temporal. Maica Bouza, secretaria de Organización de Políticas Públicas de CC OO en Galicia, reclamó a la Xunta de nuevo «un cambio de modelo productivo». Desde UGT consideran «fundamental» aplicar políticas activas de empleo «más eficaces».

La reducción de jornada llega al Congreso

La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales enfrentará el próximo miércoles, día 10 de septiembre, su primera votación clave en el Pleno del Congreso de los Diputados, con el debate de las enmiendas de totalidad que han presentado PP, Vox y Junts pidiendo la devolución del proyecto al Gobierno.Así se decidió ayer en la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso, encargada de confeccionar el orden del día del próximo Pleno.

Aunque son tres textos distintos, sólo habrá una única votación, ya que PP, Vox y Junts coinciden en pedir la devolución del texto al Gobierno. Y las tres formaciones suman una mayoría absoluta de 177 diputados y pueden dar al traste con el proyecto estrella de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Se trata de una votación crucial pues, de no superarse este examen, la ley se retiraría del Congreso y el Gobierno tendría que comenzar con su elaboración de nuevo.

El Ministerio de Trabajo quería que esta votación se produjera en julio, antes del cierre del periodo de sesiones, pero las dificultades para convencer a Junts de retirar su enmienda de totalidad y llegar a un acuerdo obligaron a posponer el debate a la vuelta del verano. Junts todavía no se ha pronunciado sobre si mantendrán o retirarán su enmienda.