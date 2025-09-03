Stellantis proyecta en Zaragoza las obras para una STLA Small que se hace esperar en Balaídos

La llegada de la STLA Small a las tres plantas de Stellantis que la utilizarán se hará de forma muy escalonada. Y como ya apuntaban los rumores, Zaragoza será la que lleve la delantera. La factoría de Figueruelas iniciará el próximo mes las obras de calado para la instalación de esta nueva arquitectura creada por el grupo para sus futuros modelos del segmento B y compactos. En concreto, será en la segunda semana de octubre e implicará tanto el cierre de la fábrica en los primeros días (del 6 al 13) como una serie de cambios organizativos para adaptar la capacidad de producción durante el tiempo que duren los trabajos. En Vigo, en cambio, tras la ausencia de obras vinculadas a la plataforma en la parada por vacaciones de agosto tan solo se están llevando a cabo labores de preparación y trabajos menores. Uno de ellos, la retirada en el Sistema 1 del proyecto M3-M4, los sedanes Peugeot 301 y Citroën C-Elysée que se dejaron de producir en 2024.

Esta nueva base de ingeniería, que Vigo y Figueruelas compartirán con la fábrica de Pomigliano d’Arco (Italia), se instalará en la línea 1 de la planta aragonesa, la que ahora ensambla el Peugeot 208. Según El Periódico de Aragón, del mismo grupo editorial que FARO, esto implicará su cierre temporal al menos el medio año que se prevé que duren las obras. De esta forma, toda la producción se concentrará en la línea 2, que se encarga del montaje del Opel Corsa y el Lancia Ypsilon y que asumirá así la carga de trabajo del citado coche de la marca de león.

Como contrapartida, se recuperará al completo el turno de noche en la cadena de montaje que permanecerá activa, un sistema de trabajo que quedó suspendido a finales del año pasado por la caída de la producción. Eso ocurrirá a partir del 13 de octubre, tras el cierre técnico de una semana, lo que supondrá que unos 500 empleados pasean al equipo nocturno.

Como avanzó este medio, la STLA Small será finalmente multienergía, lo que permitirá la producción de modelos con motores de combustión, híbridos y eléctricos, a fin de adaptar la transición hacia la electrificación a las demandas del mercado. En el caso zaragozano, en su momento se desveló que el proyecto alcanza una inversión de 521 millones de euros hasta 2027, una cifra que se espera similar en el caso olívico.

Diferencias

Lo que parece que no serán similares entre Balaídos y Figueruelas son los plazos, porque mientras en Aragón ya han avisado a los trabajadores y se han puesto encima de la mesa medidas para liberar la línea en la que se hará la instalación, en Galicia todavía está en el aire. De hecho, pese a que se han formado equipos de trabajo responsables de cada pata del proyecto para esa industrialización, por el momento no se han dado pasos significativos.

Eso sí, sí se están realizando «trabajos menores» en el Sistema 1 que utilizará la STLA Small para lanzar el próximo Peugeot 2008. En concreto se ha desmontado la parte correspondiente a los vehículos low-cost del proyecto M3-M4. El lugar que dejan, según las fuentes sindicales, todavía no ha sido ocupado.

El Leapmotor Lafa 5, que apunta a ensamblarse en Stellantis Figueruelas / Leapmotor

Y si no hay fechas claras para la plataforma, menos aún para los modelos asociados. La STLA Small se diseñó para coches de dos tamaños y en España se llevarán a cabo bajo el proyecto llamado SP1. En él se engloban tanto el nuevo 2008, el conocido internamente como P1X, como el P1H y O1H, es decir, los Peugeot 208 y Opel Corsa que se hacen —y si nada cambia, se harán— en Zaragoza. La previsión está en que Figueruelas estrene esta nueva arquitectura en 2027; en Balaídos, de momento, tampoco hay fechas en este sentido.

Lafa 5

A estos modelos, la planta de Figueruelas sumará también al menos dos modelos la china Leapmotor, socia de Stellantis tras la compra del 20% en 2023. El primero, el SUV eléctrico B10, comenzará a producirse en la planta de Figueruelas en el tercer trimestre de 2026, y más tarde le acompañará el B05. Sin embargo, el nombra final de este último coche será Lafa 5, como publicó la marca al compartir las primeras imágenes del coche, que se presentará el lunes en el salón de Múnich.