Nestlé destituye al CEO Laurent Freixe tras ocultar su relación con una subordinada
Nombra a Philipp Navratil como su sustituto
Sabina Feijóo Macedo
Nestlé ha dado un giro inesperado en su cúpula directiva. El consejo de administración de la multinacional suiza ha destituido con efecto inmediato a Laurent Freixe, hasta ahora consejero delegado, tras confirmarse que mantuvo en secreto una relación sentimental con una subordinada directa. La investigación interna, supervisada por el presidente Paul Bulcke y el consejero independiente Pablo Isla (expresidente de Inditex), concluyó que esta conducta vulneraba de forma clara las normas éticas de la compañía.
Bulcke agradeció los años de servicio de Freixe, aunque subrayó que la decisión era «necesaria» para proteger los valores y la gobernanza de la firma. Y para evitar una crisis de confianza y mantener la estabilidad en la gestión, Nestlé ha designado como nuevo director general a Philipp Navratil, veterano de la casa con más de dos décadas de trayectoria que fue formado en Finanzas en la Universidad de St. Gallen (Suiza). Su carrera ha sido internacional: primero en Centroamérica y después en México, donde impulsó el negocio de café y bebidas y reforzó el peso de Nescafé.
