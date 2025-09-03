El Gobierno ultima un plan de mejora de telecomunicaciones en caso de apagones o danas
Agencias
El Gobierno va a lanzar una consulta pública a las operadoras para mejorar la resiliencia de las telecomunicaciones en catástrofes como las danas o el apagón. El anuncio lo hizo ayer el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, que recalcó que la conectividad fue «lo primero» que se echó en falta tras el apagón.
Hernando insistió en que, conforme «se fueron apagando las baterías de los equipos, la conectividad empezó a bajar» y por ello entablará conversaciones con las distintas operadoras para encontrar soluciones.
Así, la consulta aspira a mejorar la resiliencia del sistema de telecomunicaciones ante estos eventos y que, ante cualquier eventual corte eléctrico, las redes de telecomunicaciones sigan «operativas». No obstante, Hernando recordó que el nivel de conectividad de 5G en España alcanza el 95 %, un porcentaje que se reduce en el entorno rural.
- El Pazo de Oca se viste de gala un año más
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- El juzgado condena a tres aseguradoras a indemnizar con 5,1 millones a la armadora del «Villa de Pitanxo»
- El Puerto de Vigo renovará el edificio de Casa Pepe para dar servicio a vecinos y cruceristas
- Tres personas evacuadas tras un incendio en una vivienda del centro de Vigo
- Caballero felicita a los bomberos de Vigo por su trabajo «solidario» en la extinción de los incendios en Galicia
- Si no hay taxi de noche, llegarán los Uber
- Giráldez se queda sin la guinda del pastel