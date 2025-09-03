El Gobierno ultima un plan de mejora de telecomunicaciones en caso de apagones o danas

El Gobierno va a lanzar una consulta pública a las operadoras para mejorar la resiliencia de las telecomunicaciones en catástrofes como las danas o el apagón. El anuncio lo hizo ayer el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, que recalcó que la conectividad fue «lo primero» que se echó en falta tras el apagón.

Hernando insistió en que, conforme «se fueron apagando las baterías de los equipos, la conectividad empezó a bajar» y por ello entablará conversaciones con las distintas operadoras para encontrar soluciones.

Así, la consulta aspira a mejorar la resiliencia del sistema de telecomunicaciones ante estos eventos y que, ante cualquier eventual corte eléctrico, las redes de telecomunicaciones sigan «operativas». No obstante, Hernando recordó que el nivel de conectividad de 5G en España alcanza el 95 %, un porcentaje que se reduce en el entorno rural.