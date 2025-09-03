Amancio Ortega compra un centro logístico y un hotel en Países Bajos

Pontegadea, el vehículo inversor de Amancio Ortega, ha adquirido dos nuevos activos en Países Bajos por un importe global de 230 millones de euros, según recoge el registro de la propiedad y han confirmados fuentes de la compañía. La primera operación, la más cuantiosa, corresponde a la inversión de 145 millones en el centro logístico AMS05, desarrollado por Intospace y ubicado en Hoofddorp. Este gran centro de distribución, finalizado en 2021, abarca unos 67.000 metros cuadrados divididos en 55.365 de espacio industrial, 6.570 de entreplanta y 5.265 de oficinas.

La segunda compra ha sido en Ámsterdam. Pontegadea ha adquirido el Avani Museum Quarter Amsterdam Hotel, de 163 habitaciones, situado en Hobbemakade 50, por un importe de 85 millones. La habitación más barata cuesta 240 euros por noche. El vendedor ha sido la cadena hotelera Schiller.