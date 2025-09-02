Telefónica se plantea dejar de cotizar en Nueva York

Telefónica estudia la posibilidad de abandonar la Bolsa de Nueva York y que sus acciones dejen de cotizar en el parqué estadounidense, un movimiento que responde a la intención de la compañía de simplificar su negocio, según adelanta el diario VozPópuli y han confirmado a Europa Press fuentes del mercado.

La teleco desembarcó en la Bolsa de Nueva York hace casi 40 años, el 12 de junio de 1987, cuando se convirtió en la primera empresa española en cotizar en Wall Street. La operación supuso en aquel momento la colocación de un importe equivalente a 375 millones de dólares.