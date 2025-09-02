San Enrique bota un catamarán y pone a punto un buque para la Antártida
Marina Meridional defiende su apuesta por «la excelencia»
REDACCIÓN
El astillero vigués San Enrique (Marina Meridional) ha culminado en los últimos días dos hitos, con la entrega de una embarcación y la botadura de otra, según ha informado la empresa.
Así, la pasada semana se llegó a cabo la botadora del catamarán velero Flash SC80, de 23 metros de eslora, construido en fibra de vidrio y que realizará cruceros diarios por el Mar Adriático. La embarcación cuenta con capacidad para 140 pasajeros y una tripulación de 6 personas.
También la semana pasada se procedió a la enrtega del buque Expedition, tras tres meses de puesta a punto. El buque zarpó de Vigo el pasado 28 de agosto, después de que en el astillero vigués se hubieran llevado a cabo diferentes trabajos, como la revisión de los equipos principales, reparaciones en calderería y tubería, y preparación logística de cara a su próxima campaña de verano en la Antártida.
«Estos proyectos reflejan nuestro compromiso con la excelencia en cada etapa, desde la construcción hasta el mantenimiento integral. La satisfacción de nuestros clientes es siempre nuestra prioridad», han señalado desde Marina Meridional.
- El Álvaro Cunqueiro moviliza a los Bomberos de Vigo para sacarle el anillo a un paciente de 30 años
- La Guardia Civil atribuye un posible delito de daños al patrimonio al autor de los desperfectos en el cruceiro de Hío
- Vigo «se desconecta» de 24 destinos fuera de Europa al atrasar Iberia su primer vuelo
- Hallan enterrada en una playa de Lombok a Mati Muñoz, la gallega desaparecida en Indonesia
- El nuevo radar de la AP-9 ya avisa de infracciones sin multar
- Davila 30/08/2025
- Un coche arde en el túnel de O Folgoso y obliga a cortar la A-52 en A Cañiza
- El Pazo de Oca se viste de gala un año más