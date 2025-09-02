Esta es la pensión máxima de jubilación en Galicia en 2025: la cantidad más alta que puedes cobrar y sus requisitos

La pensión media de jubilación en España ronda los 1.430 euros al mes, por debajo del salario medio de 2.003,57 euros en 14 pagas al año. Sin embargo, hay un grupo de pensionistas que puedan disfrutar de la pensión máxima de jubilación en Galicia y el resto de comunidades: 3.267,60 euros al mes en 14 pagas. Pero para alcanzarla debemos cumplir varios requisitos.

En este último año, las pensiones contributivas han subido un 2,8%, lo que también tiene un impacto en las pensiones máximas. Por su parte, las pensiones no contributivas han experimentado una subida del 9%.

Los jubilados que reciben esta pensión máxima legal dentro del sistema público de pensiones representa solo el 1,6% del total de pensionistas. Esto ya nos dice que este tipo de pensión cuenta con unos requisitos difíciles de alcanzar para la mayoría.

Subida de pensiones y requisitos para el tope legal

Las pensiones se revalorizan cada año para adaptarse al Índice de Precios al Consumo (IPC). Tras la subida del 2,8% en 2025, la prestación máxima ha experimentado un incremento de 92 euros al mes respecto al año anterior, pasando de los 3.175 euros a los 3.267,60.

Pero alcanzar este tope tan codiciado no es sencillo, necesitas cumplir con tres requisitos ineludibles: la edad, el tiempo cotizado y las bases máximas de cotización. Estas tres condiciones deben cumplirse simultáneamente y demuestran una vida laboral con unas características específicas.

El primero de los requisitos es básico: alcanzar la edad legal de jubilación. En 2025 esta es de 66 años y 8 meses, con la única excepción de haber cotizado 38 años y 3 meses, en cuyo caso podremos jubilarnos a los 65.

Sobre el tiempo cotizado, si queremos optar al máximo legal debemos haber cotizado al menos 36 años y seis meses, aunque la mejor forma de asegurar que alcanzamos el 100% de la base reguladora es superar los 38 años cotizados. Además, como tercer requisito, habrá que cotizar por la base máxima durante gran parte de los últimos 25 años de trabajo.

Una vida laboral estable y con altos ingresos

Este último requisito es clave, ya que la pensión se calcula partiendo de la base reguladora. A su vez, esta se obtiene del promedio de las bases de cotización en los últimos 300 meses (25 años), divididas entre 350. Este año, la base máxima es de 4.909,50 euros mensuales.

Estos requisitos nos dejan un porcentaje pequeño de trabajadores que reúnen todas las condiciones para optar a una pensión tan alta. La carrera de una persona que puede recibir este tipo de prestación debe contar con un alto nivel de ingresos mantenidos en el tiempo y una carrera profesional estable, sin interrupciones.

Los directivos de empresas, funcionarios del subgrupo A1, ingenieros, notarios o pilotos de aviación son algunos de los trabajadores que podrán optar a esta pensión cuando finalicen sus carreras.