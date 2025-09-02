Navantia Ferrol busca 66 trabajadores
REDACCIÓN
La empresa naval pública Navantia anunció ayer la apertura de 66 nuevas vacantes destinadas al astillero de Ferrol. La oferta, publicada en su portal de empleo, busca profesionales tanto para perfiles júnior como para sénior. Las plazas se dividen entre 31 para técnicos de Formación Profesional (FP) y 35 para titulados universitarios, como ingenieros y otros especialistas. De las 66 vacantes, 28 se destinan a perfiles júnior sin experiencia específica, mientras que las 38 restantes están pensadas para profesionales con más de cuatro años de experiencia en el sector.
Los interesados en participar en el proceso de selección tienen hasta el 16 de septiembre a las 12.00 horas para presentar su candidatura. El registro debe realizarse a través de la web de empleo de la compañía (https://empleo.navantia.es), donde es fundamental adjuntar toda la documentación requerida para no ser descartado.
Estas nuevas incorporaciones se suman a las más de 250 personas que la empresa contrató en el astillero de la ría de Ferrol en 2024. Con estas nuevas plazas, Navantia continúa reforzando su plantilla para afrontar la carga de trabajo, especialmente impulsada por la construcción de las fragatas F-110.
