Lagarde cree un «serio peligro» el control de Trump sobre la Reserva Federal

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha calificado de «serio peligro» para la economía mundial que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) pierda su independencia a raíz de las exigencias de recortes de tipos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por los ataques personales proferidos por este contra Jerome Powell, líder del instituto emisor.

Lagarde ha anticipado que Trump tendrá «muy complicado» hacerse con el control del banco central por el blindaje legal que vela por su autonomía, aunque ha augurado que, de lograrlo, la estabilidad de EEUU.y, por extensión, del resto del globo quedaría en entredicho.

Por otro lado, Lagarde ha calificado de «preocupante» la posibilidad de que caiga cualquier gobierno dentro de la eurozona en lo que supone una referencia a la situación del primer ministro francés, François Bayrou, que encara una moción de confianza el próximo 8 de septiembre.

«Los mercados evalúan los riesgos y hemos visto cómo ha aumentado el riesgo país [de Francia] en los últimos días», afirmó Lagarde ayer durante una entrevista con Radio Classique recogida por Europa Press.