España recibió 172.080 turistas más con el freno de Francia y Alemania en julio

España recibió 11 millones de turistas internacionales en el séptimo mes del año, un 1,6% más que en el mismo periodo de 2024 y la mitad de lo previsto por el Gobierno (3%). Son unos 172.080 visitantes más que hace un año, pero están marcados por el frenazo de dos de los principales países emisores, Francia y Alemania, que muestran síntomas de agotamiento en el inicio del verano, con un descenso en las llegadas del 3,1% (hasta los 1,6 millones de turistas) y del 4,8% (hasta un total de 1,2 millones de visitantes), según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El parón del segundo y tercero mercado más importante para el sector turístico español coincide con un discreto avance de Reino Unido. El principal país de residencia de los turistas que visitan España apenas crece un 0,7% en julio, hasta sumar un total de 2,1 millones de turistas. En el lado opuesto, destaca la progresión de Irlanda, con casi 50.000 turistas más (hasta los 363.869); Portugal, con 33.699 turistas más (hasta los 403.988); Países Nórdicos, con 31.445 turistas más (661.961) o Estados Unidos, con 22.918 turistas más (512.495). También los agregados «resto de Europa», que incluye una estimación de turistas rusos, que ganó 87.700, hasta un total de un millón, y «resto del mundo», con 39.560 más, hasta sumar 651.398.

Y si el avance en las llegadas ha sido discreto, en gasto se mantiene vigoroso. Así, el gasto de los turistas aumentó un 6,1% durante el primer mes de la temporada alta, hasta alcanzar los 16.452 millones de euros. A falta de conocer los datos de agosto, este crecimiento aleja los fantasmas del sector que auguraba un enfriamiento del consumo este verano, si bien es cierto que el progreso es la mitad del que hubo un año antes (12%). En cualquier caso, supera con creces las previsiones del Gobierno, que había estimado un crecimiento del 4,3% en julio, según las estimaciones de la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y de las Tecnologías Turísticas (Segittur).