Los concesionarios gallegos hacen su agosto con una subida del 21% en las ventas de coches

Galicia fue uno motores que tiró del mercado del automóvil durante el pasado mes de agosto y que permiten al sector encarar el último cuatrimestre con optimismo y la esperanza de obtener el mejor resultado en años. Durante los últimos 31 días los concesionarios gallegos contabilizaron 2.171 matriculaciones de turismos, un 21% más con respecto al mismo período del año pasado y superando la media nacional, que registró un aumento del 17,2 % en las ventas con 61.315 unidades. Este resultado, según los datos facilitados ayer por las patronales Anfac, Ganvam y Faconauto, rompe la tónica habitual de un mes marcado por el periodo vacacional.

El análisis por provincias muestra que Lugo lideró el incremento relativo en Galicia (+31,5 %) con 275 matriculaciones. A Coruña, además de ser el territorio que más vehículos comercializó, 978 unidades, experimentó un aumento del 28,5 %. En Pontevedra, las ventas alcanzaron 681 matriculaciones, un 12,7 % más, mientras que Ourense cerró agosto con 237 unidades y un avance más moderado del 7,2 %. En los ocho primeros meses del 2025, la comunidad suma 18.819 matriculaciones, un 5,7 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior , aunque todavía por debajo del ritmo nacional, que crece un 14,6 % y toca las 769.452 unidades. Pese a esta mejora, las cifras siguen un 12,9 % por debajo de 2019, antes de la pandemia.

El mercado nacional se vio impulsado por el auge de los vehículos electrificados (eléctricos puros e híbridos enchufables), que en agosto alcanzaron 14.939 matriculaciones, un 162 % más que un año antes, representando el 24,4 % del total mensual. En lo que va de año, se vendieron en España 138.254 turismos electrificados, un 98 % más que en 2024.

En Galicia, como en el conjunto del país, el crecimiento se apoya principalmente en la demanda de particulares y empresas, que aceleraron la renovación de sus vehículos, aprovechando las promociones de concesionarios y la mayor oferta de modelos electrificados a precios más competitivos. El canal de alquiladores, sin embargo, redujo sus compras tras haber realizado la renovación de flota antes del verano.

Por encima de 1,1 millones

Según Félix García, director de comunicación y marketing de Anfac, «el buen comportamiento del mercado general de turismos permite prever el cierre del año por encima de 1,1 millones de unidades». Por su parte, Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, resaltó que «la buena dinámica del mercado se basa en las compras de familias y particulares, quienes están aprovechando los esfuerzos de marcas y concesionarios».