Casi un 25% de los gallegos sufre estrés laboral
REDACCIÓN
Vigo
Un 21,2% de los españoles asegura que sufre estrés laboral siempre o frecuentemente, según un estudio de Randstad sobre el bienestar de los trabajadores en España, en el que ocho de cada diez encuestados han relacionado la falta de desconexión laboral con un impacto directo en la salud y el bienestar.
Asturias lidera el rankincon un 25,2% de trabajadores que afirman sentirse estresados de forma frecuente o constante. A continuación figura Galicia, con un 24,7% de trabajadores que afirman sentirse estresados.
