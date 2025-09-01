La Xunta otorga la autorización ambiental a la planta de Cortizo en Coirós
REDACCIÓN
Vigo
La Xunta otorgó Autorización Ambiental Integrada (AAI) a Aluminios Cortizo SAU para la implantación de una planta de pretratamiento y fundición de chatarra de aluminio en Coirós, localizada en el centro gestor de residuos no peligrosos que la empresa ya posee en el municipio coruñés.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Guardia Civil atribuye un posible delito de daños al patrimonio al autor de los desperfectos en el cruceiro de Hío
- El Álvaro Cunqueiro moviliza a los Bomberos de Vigo para sacarle el anillo a un paciente de 30 años
- El nuevo radar de la AP-9 ya avisa de infracciones sin multar
- Colas eternas para comer en Pontevedra
- Hallan enterrada en una playa de Lombok a Mati Muñoz, la gallega desaparecida en Indonesia
- La tienda de los 'chollos' aterriza en Vigo: paquetes perdidos de Amazon por menos de 10 euros
- Arranca la fiesta medieval más importante de Galicia: se celebra este fin de semana y está a menos de una hora de Vigo
- El principal condenado por la violación grupal de Travesía se fuga de España