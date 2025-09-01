Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta otorga la autorización ambiental a la planta de Cortizo en Coirós

REDACCIÓN

Vigo

La Xunta otorgó Autorización Ambiental Integrada (AAI) a Aluminios Cortizo SAU para la implantación de una planta de pretratamiento y fundición de chatarra de aluminio en Coirós, localizada en el centro gestor de residuos no peligrosos que la empresa ya posee en el municipio coruñés.

