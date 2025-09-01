Regalo de Hacienda a todos los gallegos que vivan con personas mayores de 65 años: de 1.150 a 2.250 euros

Si convives con una persona mayor de 65 años, Hacienda te ofrece un beneficio fiscal que podrá aplicar quien cumpla con ciertos requisitos. Con esta medida, podrás tener una deducción de 1.150 euros anuales en la Declaración de la Renta.

Esta medida compensa el esfuerzo económico que puede suponer convivir con una persona de edad avanzada mediante un alivio de la carga fiscal en las familias. Además, para quienes conviva con mayores de 75 años, la deducción puede llegar hasta los 2.250 euros.

Esta medida se aplica si el contribuyente convive con familiares directos (vinculados por consanguinidad o adopción) como padres, abuelos o bisabuelos. Este reconocimiento se extiende a ascendientes con una discapacidad reconocida de, al menos, el 33% sin importar su edad.

Requisitos para conseguir la deducción en la Renta

Para poder beneficiarse de esta medida, Hacienda señala una serie de requisitos que deberán tener en cuenta los interesados:

El familiar deber ser mayor de 65 años o contar con una discapacidad del 33% o superior; en este último caso el beneficio se aplica independientemente de su edad.

Se debe demostrar que se convive con dicho familiar al menos la mitad del periodo impositivo . En el caso del familiar con discapacidad, se considera convivencia la estancia en un centro especializado.

. En el caso del familiar con discapacidad, se considera convivencia la estancia en un centro especializado. El ascendiente que genera el derecho no puede haber obtenido una renta superior a los 8.000 euros anuales.

El ascendiente tampoco debe haber presentado un IRPF superior a 1.800 euros .

. La deducción se aplica por cada ascendiente que cumpla los requisitos.

La Agencia tributaria señala que, en el caso de fallecimiento del familiar que genera el derecho, el beneficio se mantiene en la declaración de ese año.

Desde la institución recuerdan la importancia de presentar la Declaración de la Renta para obtener el beneficio, por lo que lo recomienda incluso para las personas que no están obligadas a presentarla por bajo nivel de ingresos.