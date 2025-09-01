La Rede de polos para apoyar el emprendimiento atendió 4.600 proyectos

La Rede de polos de emprendimiento y apoyo al empleo de la Xunta supera los 4.600 proyectos atendidos desde su puesta en marcha en julio de 2022. A la cabeza de los sectores figuran los servicios (17% del total), seguidos del comercio (16 %) y de la hostelería (15 %). Su objetivo es, como recuerda la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, «impulsar y consolidar proyectos vinculados a cada territorio independientemente de la fase en la que se encuentren, ofreciendo acompañamiento y asesoramiento gratuito, una metodología común validada y adaptada a cada iniciativa y tutorización con profesionales expertos».

Casi el 60% de los usuarios son mujeres, con 13.500 tutorías, tanto de manera presencial como telemática. Además, se realizaron casi 1.100 reuniones con diversas entidades, más de 280 acciones formativas y unos 290 eventos.

Actualmente funcionan 15 oficinas de este tipo. Hay tres polos en la provincia de Pontevedra (Vilanova de Arousa, Silleda y O Porriño); otros tres en A Coruña (Ferrol, Coristanco y Melide); cinco en la provincia de Lugo (Friol, Mondoñedo, A Fonsagrada, Sarria y Monforte de Lemos); y cuatro más en la de Ourense (Verín, O Carballiño, O Barco de Valdeorras y Baños de Molgas).