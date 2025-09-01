Citic Censa inicia la venta de robots y ultima pedidos para minas y centrales hidráulicas

El grupo chino Citic Group avanza decidido para cumplir con las promesas realizadas por su presidente, Xi Guohua, en su visita a Galicia el pasado junio. Y si la idea pasaba por fabricar en la comunidad partes de torres eólicas y robots industriales, por el momento parece que lo que más cerca está de convertirse en realidad es lo segundo. De hecho, su planta de O Porriño, Citic Censa, ha iniciado ya la fase de comercialización de los robots a través de la nueva rama Emergency Robots, con el plan de mostrar las capacidades de las unidades antiincendios desarrollados por el grupo e ir ganando pedidos, paso previo para montar una línea de ensamblaje en la zona. De forma paralela, la firma, especializada en calderería pesada, sigue ganando pedidos: acaba de entregar desde Bouzas piezas para un proyecto de eólica marina y ultima más pedidos para los sectores de la minería y la hidráulica.

Desde hace meses Citic Censa ejerce de oficina de representación europea del conglomerado que preside Xi Guohua. Buscaban nuevos nichos en los que crecer y, como dijo el mandatario en unas declaraciones exclusivas a FARO, su objetivo es «invertir más en Galicia» y formar joint ventures con otras empresas del gigante asiático para llegar aquí, principalmente al entorno de O Porriño.

El trabajo se ha ido acelerando y desde el polígono de As Gándaras se trabaja ya en mostrar las capacidades de los robots antiincendios creados por Citic Kaicheng Intelligence Equipment, de la misma división que la calderera, Heavy Industries Co. (HIC). Bajo la dirección comercial de Marcos Campos, trabajan en dar a conocer las unidades desarrolladas tras haber entregado «más de 950 robots» en todo el mundo.

«Nuestros robots han sido seleccionados por cuerpos de bomberos, autoridades y actores estratégicos en países como Canadá, Arabia Saudí, Corea del Sur o China y su fiabilidad operativa los ha convertido en referentes en la lucha contra incendios de alto riesgo», apunta Citic desde la oficina de representación europea porriñesa. En cuanto a Europa, destacan que ya existe la demanda, con un mercado que alcanzó los 473,8 millones de dólares (unos 407 millones de euros al cambio) en 2024 y con previsiones de crecimiento anual superiores al 9%, según el estudio de Grand View Research.

La marca Emergency Robots está dando a conocer los robots para dar el salto al mercado europeo

«Hoy, muchas de las soluciones desplegadas en Europa son todavía limitadas. Por eso, Citic HIC desarrolla tecnología avanzada diseñada expresamente para entornos extremos y necesidades operativas complejas», resume la marca Emergency Robots.

Citic HIC Kaicheng Intelligence Equipment nació en 1991 y se encarga del desarrollo, producción, ventas y servicio de más de 300 tipos de productos, entre los que destacan los robots industriales y, concretamente, los antiincendios.

Pedidos

Mientras trabaja en estos nuevos nichos de negocio, Citic Censa continúa con sus pedidos de calderería pesada y negocia por más. A finales de la semana pasada sus grandes piezas volvieron a dejarse ver por Bouzas antes de embarcar rumbo al destino final. Se trataba de un contrato pequeño para lo que están acostumbrados, de entre 3 y 5 millones de euros, y para la eólica marina de China. En concreto, los martillos con los que se hacen la instalación de los molinos, grandes componentes de color amarillo encargados por la alemana Menck y que fueron cargados en el mercante Eemslift Nelli, que ayer navegaba frente a Portugal con destino (como parada) a Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Las piezas y el buque en el que fueron cargadas / L.G.

Sin embargo, la compañía continúa negociando y con la entrada de septiembre cuentan con rubricar al menos un par de encargos de peso, uno vinculado a su principal negocio, el de los molinos de piedra para el sector minero, y otro para hidráulica, nicho en el que están incrementando su presencia. Especialmente, tras lograr entrar en el sector el pasado año, con un proyecto de 10 millones de euros para una central en Angola.

Citic HIC Gándara Censa forma parte de la multinacional china desde 2011 y hasta la fecha el contrato de mayor envergadura fue el logrado diez años después, en 2021, cuando firmó un pedido de 17 millones con destino a una mina rusa. En su caso, tanto el COVID como la guerra en Ucrania tuvieron un duro efecto, pero en los últimos meses han ido recuperando el ritmo y, sobre todo, diversificando.