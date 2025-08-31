Marsan crece bajo la nueva dirección con la compra de Kata Aragón, en Zaragoza

El proveedor de automoción Grupo Marsan vuelve a crecer. Cuando aún no se ha cumplido un año del cambio de control tras la ampliación de capital a la que acudieron inversores privados (a través de Lagoelas Ventures) y administraciones públicas (Vigo Activo y Xesgalicia), la compañía viguesa ha realizado un movimiento estratégico con la compra de Kata Aragón, una empresa que se dedica a la pintura por cataforesis para el sector de automoción y que está ubicada en la localidad de Pedrola, muy cerca del epicentro de Stellantis en Zaragoza. Según el CEO de la firma viguesa, Marcos Oubiña, con este movimiento Marsan «da un gran paso adelante» e incrementará inicialmente un 12% el volumen de negocio del grupo.

El próximo mes se cumplirá el primer aniversario del consejo de administración actual de Marsan, que precisó de una ampliación de capital para arreglar sus problemas de tesorería y apuntalar su futuro. Con aquel movimiento, publicado en exclusiva por FARO, la compañía con presencia en Vigo, Portugal (Valença) y México (Villagrán y Celaya) logró esquivar el concurso e iniciar una nueva etapa que llevó a Marcos Oubiña al puesto de consejero delegado.

En todo este tiempo, la empresa ha ido adecuando la estructura, realizando pequeñas inversiones para reorganizar la producción y tomando las primeras decisiones. El grupo logró cerrar el pasado curso con unos 450 trabajadores y una facturación por encima de los 28 millones de euros, con un Ebitda cercano a los 3 millones, mientras se analizaba el entorno y el sector, oteando posibilidades de crecimiento orgánico e inorgánico. Fue en este período en el que también se enterró el proyecto de desembarco en Eslovaquia, anunciado en 2021 bajo la antigua dirección y que nunca se llegó a concretar.

Compra

Fruto de estos meses de trabajo, la compañía viguesa, una de las pocas de capital gallego que quedan en la industria, decidió moverse para adquirir la totalidad de las acciones de Kata Aragón, una empresa especializada en pintura por cataforesis (proceso de pintado por inmersión electroquímico) que comenzó su actividad en 1989 y que se hizo un hueco en el pujante sector del auto en Zaragoza. Desde el 2000 está ubicada en el polígono de El Pradillo, cerca de Stellantis Figueruelas y donde también están Gestamp, Arcelor, Magna y OPmobility. Allí dispone de una planta productiva de 4.000 metros cuadrados (en una superficie de 18.000 m²) con 48 trabajadores y factura más de 3 millones de euros (a cierre de 2024).

Expansión del grupo Marsan / Hugo Barreiro

«Esta adquisición nos consolida como la empresa líder en la península en revestimientos de pintura para el sector de automoción», señala Marcos Oubiña a preguntas de este medio sobre una operación que ya recogió el BOE este viernes y que contó con los propios Vigo Activo y Xesgalicia como financiadores junto a Banco Santander. Además, ha contado con el asesoramiento de Hintd, Cuatrecasas y Baltar Abogados.

Ventajas

Con la compra, la compañía olívica vuelve a crecer en España y pasa a ser un grupo de mayor entidad en toda la península, aprovechando la nueva ubicación para acercarse también a otros grandes fabricantes como Mercedes-Benz (Vitoria), Volkswagen (Pamplona), Seat (Martorell) y Ford (Almussafes), así como a todo el tejido industrial de País Vasco.

Además, con la incorporación de la plantilla de Kata Aragón, Grupo Marsan alcanza los 500 empleos entre todas sus instalaciones, entre las que no estará la de Nitra, en Eslovaquia, proyectada en la anterior etapa del proveedor y que nunca se llegó a llevar a cabo. Por el momento Oubiña descarta que el proyecto vaya a ver la luz.