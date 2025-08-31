El Gobierno salva parte de la rebaja de la luz a la gran industria

Una maniobra legal del Gobierno salva parte de la rebaja de la luz de la gran industria incluida en el decreto antiapagones, que decayó el 22 de julio después de que el Congreso rechazase su convalidación. Se trata de un descuento de unos 125 millones de euros en las facturas de la luz de enero a julio del que se beneficiarán centenares de consumidores electrointensivos, como las empresas de papel, acero o alimentación.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico incluyó en el citado decreto antiapagones un descuento del 80% de los peajes de la electricidad para la industria electrointensiva desde el 23 de enero hasta el 31 de diciembre. Se trata de una prórroga de una medida vigente desde enero de 2022, cuando la crisis energética disparó los precios, que el Gobierno ha decidido mantener un año más.

Su aplicación durante este curso se traduciría en un descuento de unos 250 millones de euros, según las estimaciones del Ejecutivo. La Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE), muy crítica con el precio de la electricidad en España, afirmó que esta medida permitiría «mitigar el incremento del 5% de la factura eléctrica del consumidor electrointensivo, mejorando así su competitividad en un momento de clara incertidumbre en los mercados eléctricos».

Tras el voto negativo del Congreso al texto antiapagones parecía que la gran industria se quedaría sin la ayuda. Pero a mediados de agosto el departamento que dirige Sara Aagesen ordenó a las eléctricas aplicar la bonificación a sus clientes industriales desde el 23 de enero hasta el 22 de julio, día que decayó el decreto, según confirman fuentes del Ministerio. El motivo es que en la redacción de la medida se establecía su carácter retroactivo, lo que salva su aplicación durante la primera parte del año y sitúa la rebaja en el entorno de los 125 millones de euros. Para el resto del año, el Ejecutivo todavía tiene tiempo de completar el descuento en una nueva norma.