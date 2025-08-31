La eólica pisa el acelerador

El despliegue de la energía eólica en España se inició a finales de los noventa. Desde entonces la implantación es una historia de acelerones y frenazos. Tras el arranque inicial impulsado por las subvenciones, la expansión de aerogeneradores sufrió un parón absoluto entre 2014 y 2017 por la moratoria decretada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Desde entonces, el crecimiento, con mayor o menor intensidad según el año, ha sido continuo. También desigual durante años en función de los territorios (Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha concentran ahora más de la mitad de todos la potencia eólica operativa en el país) y lo va a seguir siendo.

Acelerando trámites

Los registros y la documentación oficial muestran que las Administraciones están acelerando la tramitación de plantas eólicas. Gobierno y comunidades autónomas consiguieron tramitar en 2024 proyectos eólicos que conjuntamente suman una potencia de cerca de 7.850 megavatios (MW), sumando autorizaciones de construcción, autorizaciones administrativas previas o declaraciones de impacto ambiental (DIA) favorables, según los datos del informe anual del Observatorio de Energías Renovables de Foro Sella, elaborado por Opina 360.

Avalancha de proyectos

Una avalancha de nuevos proyectos eólicos tramitados tanto por el Gobierno central (para las instalaciones con una potencia de más de 50 MW) como por las diferentes comunidades autónomas (para plantas con una potencia inferior a esa cota). Y al inicio de este año había proyectos eólicos con una potencial total de otros 5.200 MW más a la espera, en la fase previa de información pública y que habían solicitado iniciar la tramitación de los permisos preceptivos.

Del total de permisos para proyectos eólicos concedidos durante el pasado año, las administraciones concedieron autorizaciones de construcción para una potencia total de 3.821 MW. Sólo tres comunidades autónomas acapararon el 86% de toda la potencia que accedió a permisos de construcción: Aragón, con 1.619 MW; Galicia, con 899 MW; y Castilla y León, la región que reina en el negocio eólico, con 765 MW.

Un dominio regional que, con matices, se mantenía también en la aprobación de declaraciones de impacto ambiental (con 1.886 MW en toda España el año pasado) y en la concesión de autorizaciones previas (2.143 MW en todo el país).

De hecho, la energía eólica fue el año pasado la gran reina del sector eléctrico en España. Los parques de aerogeneradores fueron de nuevo la mayor fuente de generación de electricidad en el país en un año récord para las renovables, en el que también las plantas fotovoltaicas entraron en el podio del ránking de producción, según los registros de Red Eléctrica de España. Los molinos reforzaron su liderazgo y abrieron brecha con las centrales nucleares (tradicionales líderes en generación) y con las centrales de gas (que lo fueron durante la crisis energética).

La eólica se puso en cabeza de la producción por segundo año consecutivo y por cuarta vez en una década. La energía del viento fue en 2013 la principal tecnología de generación por primera vez en la historia; no volvió a repetir hasta 2021, en pleno arranque de la crisis energética; y lo volvió a hacer en 2023 y también en 2024. Y lo sigue siendo en lo que va de este año.

Por delante del gas

Durante el último lustro la tecnología de producción eléctrica con más capacidad instalada en España ha sido la eólica, después de que en 2020 desbancara a las centrales de gas. La eólica fue líder hasta hace apenas unos meses, cuando las grandes plantas fotovoltaicas dieron un sorpasso histórico y adelantaron oficialmente a la eólica como la energía con más potencia en España.

Tanto eólica como solar fotovoltaica superan actualmente los 32.000 MW de potencia. Un enorme plantel de parques eólicos en el que un puñado de colosos empresariales tienen un peso relevante, con cinco grupos (Iberdrola y Acciona Energía como actores más destacados y, más atrás, Endesa, Naturgy y EDP) que controlan más de la mitad de todo el poder eólico nacional.