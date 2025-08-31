El consumo eléctrico vuelve a caer en Galicia en pleno bum renovable

La actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) aprobado por el Gobierno el pasado septiembre prevé que la demanda de electricidad en España aumente un 34% en 2030 en comparación con los niveles de 2019, cuando alcanzó 264.639 gigavatios hora (GWh). Es uno de los objetivos más ambiciosos de la hoja de ruta para impulsar la transición energética en el país y una de las magnitudes que más crece tras la revisión. En el anterior plan se estimó un alza de solo el 5%. «Se incrementa la electrificación de la economía a lo largo de la década como uno de los vectores clave de la descarbonización», señala el documento, «incorporando nuevos proyectos, mayor electrificación en la industria, más producción de hidrógeno verde, y nuevas demandas asociadas a nuevos servicios relacionados con la transformación digital de nuestra economía».

El consumo se ha convertido en una prioridad de las administraciones y también del sector porque hoy por hoy la electricidad es la única energía que permite la integración a gran escala de las fuentes renovables y la tendencia no va por ahí. La pandemia y la crisis energética que se desató tras la invasión de Rusia a Ucrania lo pararon en seco. Cinco años estuvo cayendo la demanda, hasta situarse en mínimos de las últimas dos décadas.

En 2024 se atisbó cierta recuperación. Llegó a los 264.639 GWh, un 0,9% por encima del ejercicio anterior, empujada por la buena salud de la actividad. «A pesar de los desafíos globales, como la guerra de Ucrania y la crisis energética, y desafíos locales como la DANA registrada a finales de octubre, la economía española ha mostrado una elevada resiliencia con una inflación moderada y elevado empleo», señaló Red Eléctrica, la operadora del sistema, en su análisis anual, donde llamaba la atención de las posibles consecuencias en el comportamiento de la economía en general y particularmente en el consumo de las «muchas incertidumbres asociadas a las tensiones geopolíticas en curso y a las posibles políticas que la nueva Administración de Estados Unidos podría desplegar en los próximos meses (aranceles a las importaciones, políticas de desregularización en materia energética…)».

Tras los notables repuntes del 5,1% en junio y del 1,5% en julio, la demanda eléctrica en España supera los 148.500 GWh en los siete primeros meses de 2025, un 2,7% más que en el mismo periodo del pasado año, según los últimos datos publicados por Red Eléctrica, que descuentan ya los efectos de laboralidad y las temperaturas, muy altas desde el arranque del verano.

La empresa del grupo Redeia acaba de recopilar también los primeros datos de este año sobre la evolución de la demanda en cada comunidad, aunque en este caso se ciñen al primer cuatrimestre. La inmensa mayoría de las autonomías se apunta a la tendencia general, a excepción de cuatro. Entre ellas está Galicia, que se consolida como el territorio con mayor desplome durante toda esta larga etapa de atonía.

Evolución de la demanda eléctrica en 2025 / Hugo Barreiro

Hogares e industrias de la comunidad consumieron 4.802 GWh hasta abril, lo que supone un descenso del 1,5% frente a los casi 4.880 GWh del primer cuatrimestre de 2024, en un momento de bum de proyectos para desarrollar el músculo verde. Únicamente País Vasco registra una merma mayor, del 2,1%. Cayó también la demanda en Canarias (0,9% menos) y en La Rioja (0,5%). Aragón encabeza el grupo de regiones con tirón del consumo: 7%. Entre los ascensos más sobresalientes aparecen Cantabria (3,8%), Andalucía (3,4%), Asturias (2,7%) y Baleares (2,1%).

Demanda en Galicia

La demanda acumulada en Galicia es la segunda más baja en un primer cuatrimestre en más de 30 años, por detrás de 2023 (4.582 GWh). En el declive ha tenido mucho que ver el parón de la factoría de Alcoa en San Cibrao, la mayor electrointensiva de España. Pero la delicada situación de la única fábrica de aluminio primario del país ya no explica toda la caída acumulada en la comunidad, que desde 2019 ronda el 32%.

La industria lidera el hachazo al consumo eléctrico en Galicia. Pasó de 750 kilotoneladas equivalentes de petróleo (ktep) en 2021, un año que ya fue flojo por la pandemia, a 404 ktep en 2023, un descenso del 46%, como recoge el reciente análisis del Instituto Enerxético de Galicia (Inega). Señala expresamente lo sucedido en los sectores de la metalurgia, siderurgia y fundición, que llegaron a representar entre el 35% y el 40% de la demanda total de electricidad en Galicia y ahora se sitúan en el 4,7%. El consumo de sector servicios también resbaló. Menguó el 3,2% respecto a 2022, hasta las 331 ktep, poco más que en los años del COVID-19. Lo mismo ocurre en el sector doméstico: 341 ktep, el 0,3% menos que en 2022 y el 7,3% por debajo de 2021.