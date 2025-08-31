La Bolsa española dispara los dividendos a 29.234 millones hasta julio

La Bolsa española vive un momento dulce. A pesar de las dudas de esta semana, el Ibex 35 ha conseguido en agosto tres semanas de rally que le llevaron a superar los 15.000 puntos a cierre de mercado por primera vez en 18 años. Y eso también se refleja en la retribución al accionista. Las empresas cotizadas españolas han repartido 29.234 millones en dividendos entre enero y julio, según los registros de Bolsas y Mercados Españoles (BME), esto supone un 14% más de lo que abonaron en el mismo periodo del año anterior. Ante estas cifras, los analistas esperan que 2025 sea un nuevo año récord en cuenta al pago de dividendos, que el pasado ejercicio ya superó las cifras prepandemia y se situó en los 37.860 millones.

«Los dividendos siguen siendo una parte fundamental de la remuneración al accionista de las compañías cotizadas y este año tiene todas las papeletas para que se bata un nuevo récord. Pensamos que la banca es clave para el incremento del dividendo en este 2025 y por ello es fundamental seguir su situación financiera. La rentabilidad del Ibex llevaba años basándose mayormente en el dividendo, pero en los últimos dos años también ha venido por apreciación de capital, lo que da como resultado que el selectivo español sea uno de los mejores del 2025 a nivel mundial», expone el analista Javier Cabrera. «Todo apunta a que 2025 podría convertirse en un año récord en la última década en términos de retribución al accionista. El principal motor sigue siendo el sector financiero, con ejemplos como el Sabadell, cuyo ambicioso plan de remuneración tras la venta de su filial británica TSB aporta un impulso extraordinario. Junto a la banca, las energéticas mantienen también políticas de dividendos muy generosas», asegura Virginia Pérez, directora de inversiones de Tressis.

La banca ha protagonizado en los últimos tiempos los dividendos más llamativos. La batalla por el accionista entre el Banco Sabadell y el BBVA les ha llevado a disparar la retribución al accionista.