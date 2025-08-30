Un experto explica cómo triunfar en el sector inmobiliario con poco dinero: «El beneficio está en la compra»

Invertir en bienes raíces puede parecer un riesgo extremo, pero sigue siendo una de las estrategias favoritas para protegerse de la inflación y diversificar el patrimonio. El secreto radica en dominar cuatro pilares: la localización, el flujo de caja, el apalancamiento y el timing del ciclo económico. Antes de lanzarte, define tu perfil de riesgo, estima el rendimiento neto después de impuestos y sopesa las posibles amenazas.

En España, el inversor César Rivero ha popularizado el flipping houses: comprar con apalancamiento privado, aplicar reformas de bajo coste y vender rápido. Apoyado en datos de portales, en su red de contactos y en una rigurosa disciplina financiera, demuestra que no hacen falta grandes ahorros iniciales. Su lema, «Dinero de Otras Personas, Conocimiento de Otras Personas», subraya la importancia de rodearse del equipo adecuado. Estos son sus consejos para quienes quieran adentrarse en el negocio inmobiliario.

Propiedades por debajo del mercado

Rivero parte de una regla contundente: «El beneficio está en la compra». En sus vídeos y reels muestra cómo rastrear inmuebles publicados más de 90 días, puertas tapiadas o herencias pendientes para negociar descuentos de hasta un 40% sobre el precio medio del barrio.

Sus herramientas son las alertas en portales, consultar el catastro y paseos de «caza» por calles con carteles de venta fuera de Internet.

Dinero de otras personas

El “método Rivero” se resume en apalancarse con capital ajeno, dígase préstamos puente de inversores privados, socios capitalistas o incluso pagarés del propietario, de modo que el flip arranque con una inversion de entre 0 y menos de 25.000 euros propios.

A cambio, Rivero ofrece un retorno prefijado (por ejemplo, un 8% fijo o parte de la plusvalía) y redacta el acuerdo ante notario.

Reforma exprés

El objetivo es vender antes de 12 meses, por eso las obras se limitan a pintura, suelo vinílico, iluminación LED y actualización de cocina/baño en kit, con un presupuesto máximode 600 euros el metro cuadrado o un 15% del precio de compra.

El propio Rivero enseña algunos antes-y-después en su canal para demostrar que no hace falta lujo, sino neutralidad y estética Pinterest.

Salida rápida

Antes de firmar la compra, realiza una tasación y estudia comparables. Cuando la reforma termine, sube de inmediato un anuncio con fotografía profesional y fija un precio un 5% por debajo del valor de mercado ya acabado para provocar una avalancha de visitas y reservar la vivienda en la primera semana.

César Rivero subraya que la verdadera rentabilidad procede de la plusvalía obtenida en la operación, no de apurar cada euro del precio de venta.

Fiscalidad

Todo flip se declara como ganancia patrimonial en IRPF. Rivero recomienda:

Gastos deducibles : notaría, ITP, reforma, honorarios de venta.

: notaría, ITP, reforma, honorarios de venta. Holding patrimonial si piensas hacer más de dos operaciones al año, pues se ahorra en la cuota del IRPF y se permite reinvertir sin tributar hasta la distribución de dividendos.

Escalar: «Flip, repite y delega»

Para escalar en el negocio, utiliza tu primera operación como carta de presentación ante futuros inversores y repite siempre el mismo ciclo: localizar una oportunidad, comprarla, reformarla y venderla, delegando las obras en gestores que cobren a éxito.

El objetivo es ejecutar tres o cuatro «flips» al año y, cuando el capital y la red de financiación lo permitan, dar el salto a promociones de obra nueva de pequeño tamaño.

Checklist rápido

El checklist de Rivero es sencillo pero estricto: compra siempre con un descuento mínimo del 30% sobre el precio de mercado y aporta entre cero y veinticinco mil euros de capital propio.

Limita la reforma a un máximo del 15% del precio de compra, completa la obra y venta en menos de doce meses y no aceptes un retorno inferior al 20% sobre tu inversión.

Si quieres probar, aplica la checklist, sé riguroso con los números y no olvides que, en flipping, la verdadera ganancia se firma el día que compras.