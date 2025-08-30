Los accionistas del Sabadell perderían un 10% con el canje de BBVA
agencias
Los accionistas del Banco Sabadell tendrían una prima negativa del 10,08% por las nuevas condiciones del canje de títulos anunciadas ayer por el BBVA a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El BBVA las ha modificado al pasar de ofrecer una acción suya más 0,70 euros por cada 5,3456 acciones del Sabadell a ofertar un título de nueva emisión del banco comprador más los citados 0,70 euros por cada 5,5483 títulos del banco catalán.
Este cambio se produce tras pagar el Banco Sabadell este viernes un dividendo en efectivo de 0,07 euros por acción. El cálculo de la prima negativa del 10,08 % por la ecuación de canje tiene en cuenta la cotización de cierre en bolsa de ambas entidades.
El grupo que preside Carlos Torres anunció en mayo de 2024, cuando lanzó la opa sobre el Banco Sabadell, que ajustaría el canje de la operación al pago de dividendos de ambas entidades, lo que le llevó a actualizar la oferta en octubre de ese año y el pasado abril. La finalidad de estos ajustes, previstos desde que se lanzó la operación, es mantener equivalentes las condiciones económicas de la oferta, después de los pagos de dividendos por ambas entidades, si bien el Sabadell ha alertado en alguna ocasión de que empeoran.
BBVA cerró la jornada bursátil de ayer en 15,49 euros y el Sabadell en 3,245 euros.
