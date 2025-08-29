¿Cuánto ganan realmente los jubilados en Galicia? Esta es la cifra que más cobran los pensionistas gallegos

Las pensiones son una ayuda indispensable para la economía de miles de personas en España. La cantidad que cobra un jubilado en Galicia varía en función de distintos factores como la edad, el tiempo cotizado, la base reguladora y si tiene o no cónyuge a cargo.

Para adecuarse al coste de la vida, las pensiones se revalorizan anualmente. Este año, las pensiones contributivas han subido un 2,8%, mientras que las pensiones no contributivas se revalorizaron un 6%.

De esta forma, la prestación mínima para los jubilados se establece en 12.241,60 euros anuales y en 15.786,40 euros para los mayores de 65 con cónyuge a cargo. ¿Pero cuál es la pensión media en Galicia?

¿Cuánto gana un jubilado en Galicia?

Según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la un jubilado gallego cobra de media 1.292,41 euros, un 4,77% más que el mismo mes del año anterior.

A 1 de agosto de 2025, Galicia registra un total de 786.119 pensiones, un 0,95% más de pensionistas que en 2024, siendo la pensión media de 1.128,06 euros. De esta cifra, 489.213 son personas con pensión por jubilación, en el siguiente escalón estarían las pensiones de viudedad con 183.210 beneficiarios y una prestación media de 797,41 euros.

El tercer grupo más numeroso es el de las pensiones por incapacidad permanente, 83.353 personas que reciben 1.095,84 euros de media. Del total de las pensiones gallegas, 200.106 personas reciben un complemento de mínimos. Además, 84.719 beneficiarios reciben algún complemento por brecha de género, el importe medio del complemento es de 68 euros.

Pensiones en España

A nivel nacional, la pensión media -que incluye todo tipo de pensiones- fue de 1.312,9 euros en agosto, un 4,5% más que en el mismo mes del año anterior. Los jubilados, unos 6,5 millones de personas en España, recibieron en agosto una pensión media de 1.507,55 euros.

La Seguridad Social abonó en agosto un total de 10.374.297 pensiones, 1,6% más que el mismo periodo de 2024. Este mes se alcanzó la cifra récord de 13.620,8 millones de euros al pago de la nómina ordinaria de las pensiones contributivas, un 6,2% más que el año pasado.