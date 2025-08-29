Froiz acelera su expansión en León con la compra de tres tiendas a una cadena local

Froiz saca músculo fuera de su territorio de origen. La cadena gallega de distribución alimentaria con sede en Poio duplica su presencia en León. Tenía tres tiendas operativas y acaba de comprar otras tres a Hijos de Luis Rodríguez, una cadena local que opera con la enseña masymas. El cambio de mano, según anunciaron ambos grupos, se hará efectivo el 1 de septiembre y pocos días después reabrirán ya con el cambio de imagen. La operación incluye la subrogación de todos los trabajadores.

Con este nuevo salto en su crecimiento, Froiz quiere «consolidar su presencia» en la ciudad leonesa «para seguir ofreciendo un servicio de proximidad, calidad y atención personalizada». Hijos de Luis Rodríguez da un giro en su estrategia, apostando por dar mayor peso a su modelo de franquicias en Castilla y León y los establecimientos propios en Asturias, donde concentra su plan de expansión. Ambas compañías subrayan su enfoque regional y el carácter familiar, lo que sumado al hecho de ser socias de la misma central de compras, Euromadi, «ha facilitado una transición ordenada y alineada con los valores de servicio, eficiencia y cercanía al consumidor que comparten ambas organizaciones», señalan.

Al cierre del pasado ejercicio, la facturación neta (sin IVA) de Froiz ascendió a 940 millones de euros, un 3% más que en 2023 (912 millones de euros). Su red comercial en España y Portugal sumaba 262 puntos de venta y la plantilla alcanzó los 6.750 trabajadores.

Gadis abre en Valladolid

Gadis tiene también a Castilla y León en el punto de mira. La cadena acaba de abrir en Valladolid el supermercado número 47 en esta comunidad, en la que genera más de 1.800 puestos de trabajo directos. «El nuevo punto de venta supone un impulso a la creación de empleo de calidad», señala la compañía, que incorpora 42 nuevos profesionales «para proporcionar una atención diferencial, principalmente en las secciones de producto fresco: pescadería, carnicería, charcutería, frutería y panadería». El nuevo establecimiento está ubicado en Paseo de Zorrilla 58. Gadis alcanza los 23 supermercados en Valladolid. El resto se reparten entre Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora.